BMO fait un don de 5 millions de dollars à l'Université de Toronto pour le lancement d'un programme innovateur alliant IA et sciences humaines

Le don soutient la création du laboratoire BMO Lab for Creative Research in the Arts, Performance, Emerging Technologies and AI

Il s'agira du premier laboratoire universitaire destiné à réunir des étudiants des domaines du théâtre, de la musique, des arts visuels, de l'informatique et de l'ingénierie pour explorer l'IA

Cette formation équipera les étudiants pour le monde du travail de demain et renforcera la capacité de collaboration interdisciplinaire en associant le développement technologique et les valeurs humaines

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un don de 5 millions de dollars destiné à soutenir les efforts de l'Université de Toronto visant à allier sa force de recherche en intelligence artificielle (IA) de renommée internationale à son excellence mondialement reconnue dans les domaines des arts et des sciences humaines. Ce don - le plus important accordé à un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada dans l'histoire de BMO - s'insère dans la longue tradition de soutien de la Banque en matière d'éducation, d'innovation et d'aide à préparer les gens au monde du travail de demain.

Le don appuiera la création du laboratoire BMO Lab for Creative Research in the Arts, Performance, Emerging Technologies and AI au sein du Centre for Drama, Theatre and Performance Studies de l'Université de Toronto. Ce laboratoire sera le premier au monde à faire participer des artistes, des chercheurs, des scientifiques et des étudiants internationaux à une recherche collaborative transdisciplinaire sur l'IA comme moyen d'expression créative et humaine. Des étudiants des domaines des arts, des sciences humaines, des sciences et du génie exploreront les possibilités créatives offertes par l'IA et d'autres technologies.

« Avec les progrès de l'apprentissage machine au cours des 15 dernières années, les applications d'intelligence artificielle transforment rapidement notre façon de travailler, de créer et de vivre », a déclaré le professeur Meric Gertler, recteur de l'Université de Toronto. « Grâce à ce don visionnaire de BMO Groupe financier, le laboratoire BMO réunira des chercheurs et des étudiants de l'université pour explorer le potentiel d'expression humaine de l'IA et d'autres technologies de pointe. Il permettra en outre à une nouvelle génération de jeunes chefs de file d'utiliser cette technologie pour résoudre des problèmes et relever de nouveaux défis. »

Au cours de la prochaine décennie, les entreprises seront confrontées à des possibilités et à des défis sans précédent, en raison de l'évolution démographique de la main-d'œuvre, du bouleversement des modèles commerciaux traditionnels et de l'évolution rapide des technologies.

Fondé sur les arts, le laboratoire BMO se concentre sur les technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle, et considère le théâtre comme le point d'entrée d'une interrogation fondamentale sur l'expérience humaine dans un monde en rapide mutation. Toutes les activités du laboratoire sont fermement ancrées dans un espace humain, social et culturel, et engagées dans un dialogue avec le grand public pour aborder les complexités grandissantes du monde vécu.

« Le lancement du BMO Lab est le fruit d'une convergence unique de la technologie et des sciences humaines, offrant aux étudiants l'occasion de mener des recherches sur l'IA et de changer le paradigme de la créativité, » a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. « Pour mieux affronter la concurrence, les entreprises doivent tirer pleinement parti du potentiel des technologies de manière responsable, tout en développant des talents pour l'avenir - y compris en investissant dans la formation des employés et le perfectionnement de leurs compétences. À BMO, nous constatons que l'intégration de l'IA procure d'énormes avantages à nos employés, qui ont ainsi plus de temps pour offrir de précieux conseils à valeur ajoutée, et aux clients, comme la possibilité d'ouvrir un compte d'entreprise beaucoup plus rapidement. »

Par ses travaux, le laboratoire BMO encouragera la participation du grand public dans des événements artistiques de haut niveau et créera un nouveau réseau mondial d'artistes et de chercheurs situé au croisement de l'art et de la technologie.

« Veiller à ce que notre culture reste centrée sur les valeurs humaines tout en tirant parti des possibilités offertes par des technologies telles que l'intelligence artificielle nécessitera un degré de créativité interdisciplinaire sans précédent », a soutenu David Rokeby, premier directeur du laboratoire. « Le laboratoire BMO se distingue par son ancrage dans le théâtre, un ancrage centré sur l'esprit et le corps humains, qui exprime des idées et des émotions en temps réel et dans l'espace. Cette orientation fournira aux étudiants un contexte dans lequel ils pourront apprendre à travailler efficacement avec des personnes de disciplines très différentes, dans un environnement d'apprentissage créatif, collaboratif et stimulant. »

BMO est à l'avant-garde des initiatives d'apprentissage d'entreprise, investissant plus de 78 millions de dollars par an dans la formation de ses employés et ayant remporté plusieurs prix internationaux, dont le prix BEST de 2019 de l'Association for Talent Development. Plus tôt cette année, la Banque a lancé Vers l'avenir à BMO, un programme d'apprentissage qui vise à doter les employés de compétences numériques dans des domaines tels que la science des données, l'IA, l'analyse, la cybersécurité et la technologie numérique.

