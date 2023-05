Le don de 2 millions de dollars de BMO servira à financer la Clinique innovante BMO pour la dépression destinée aux personnes souffrant de dépression réfractaire aux traitements.

OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - BMO élargit l'accès aux soins de santé mentale grâce à un don de 2 millions de dollars fait au groupe de soins de santé Le Royal d'Ottawa (le Royal) afin de soutenir la nouvelle Clinique innovante BMO pour la dépression. Le don de BMO, qui est le plus important don d'entreprise fait au Royal dans son histoire, permettra d'offrir davantage de possibilités de traitement aux personnes souffrant de dépression grave et de dépression réfractaire aux traitements.

Selon Statistique Canada, un Canadien sur quatre est aux prises avec un problème de santé mentale. Parmi ces personnes, une sur trois soutient que ses besoins en santé mentale ne sont pas entièrement comblés par les services et traitements existants. Par ailleurs, plus de deux millions de personnes au Canada souffrent d'une dépression majeure annuellement. Un tiers de ces personnes souffrent d'une dépression réfractaire aux traitements, ce qui signifie que leur état ne s'est pas encore amélioré malgré de multiples essais de traitement.

La Clinique innovante BMO pour la dépression offrira un meilleur accès aux traitements, développera de nouvelles possibilités de recherche et reliera d'autres traitements et services disponibles au Royal.

« À BMO, nous soutenons depuis longtemps des organismes communautaires et finançons des recherches médicales novatrices, a déclaré Victor Pellegrino, président régional, Services bancaires aux particuliers, Québec et Est de l'Ontario, à BMO et membre du conseil du Royal. Grâce à ce don au Royal et au soutien de la Clinique innovante BMO pour la dépression, un plus grand nombre de personnes de l'Est de l'Ontario peuvent progresser dans le traitement qui les aidera à transformer leur vie de façon positive. BMO est fier de soutenir la recherche novatrice et les soins prodigués avec compassion au Royal. »

« Des investissements généralisés dans la recherche en santé mentale sont essentiels pour accélérer le rythme de la recherche translationnelle à un moment où les Canadiens ont un besoin urgent de nouvelles approches en matière de soins. Avec ce don important, BMO favorise l'innovation et améliore les soins dans notre communauté. Nous ne pouvons pas faire ce travail sans le soutien de chefs de file visionnaires comme BMO, a poursuivi la Dre Florence Dzierszinski, présidente, IRSM et vice-présidente, Recherche, au Royal. Le Royal est profondément engagé dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale, notamment par le biais de la recherche. La Clinique innovante BMO pour la dépression sera un endroit où les gens pourront recevoir un traitement novateur qui les aidera à vivre la vie qu'ils désirent. »

« BMO et le Royal sont des pierres angulaires de la collectivité d'Ottawa, ajoute Chris Ide, président de la Fondation Royal Ottawa. Nous partageons un engagement envers le service, la stabilité, l'intégrité et la confiance. Ces valeurs communes ont amené la Banque et ses dirigeants à soutenir et à défendre généreusement les soins et la recherche en santé mentale au Royal au cours des dix dernières années. Nous leur en sommes profondément reconnaissants. »

« En offrant de nouvelles formes de traitement, la Clinique innovante BMO pour la dépression donnera de l'espoir aux personnes aux prises avec la dépression réfractaire aux traitements, a indiqué la Dre Jennifer Phillips, directrice scientifique par intérim de l'IRSM. De plus, au sein de la communauté, BMO a démontré son profond engagement à améliorer la vie des personnes souffrant de maladies mentales. »

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos du Royal

Le Royal est l'un des hôpitaux de soins de santé mentale, d'enseignement et de recherche les plus prestigieux au Canada. Il comprend le Centre de santé mentale Royal Ottawa, le Centre de santé mentale de Brockville, l'Institut de recherche en santé mentale de l'Université d'Ottawa et la Fondation de santé mentale Royal Ottawa. Notre objectif est d'élargir l'accès, l'espoir et les nouvelles possibilités pour les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale et de toxicomanie en faisant converger les soins orientés vers le client et la famille, la science, l'éducation et le savoir-faire vécu. Cliquez ici pour en savoir plus sur le Royal, notre gamme de services et notre impact .

