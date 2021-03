« L'Inuit Tapiriit Kanatami est heureuse de tisser des liens entre les régions inuites et des partenaires d'affaires tels que BMO qui ont les moyens d'aider nos communautés, a déclaré Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami. Les Inuits sont particulièrement vulnérables aux effets graves de la COVID-19 en raison des inégalités de longue date qui affectent, entre autres, la capacité de nombreux Inuits à accéder à de l'eau potable pour se laver les mains et à un logement adéquat pour s'isoler en cas d'infection à la COVID-19 suspectée ou confirmée. Nous avons tous un rôle à jouer pour combler ces lacunes et je suis reconnaissant à l'équipe de BMO de cette contribution d'équipement de protection individuelle pour les régions inuites en ce moment critique. »

« Nous entretenons des relations étroites et de longue date avec des clients et des communautés autochtones de partout au Canada par l'entremise de notre équipe Services bancaires aux Autochtones et de notre conseil consultatif pour les communautés autochtones, a ajouté Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Groupe financier. Ces liens nous ont aidés à déceler une occasion de soutenir un certain nombre de communautés dans le besoin, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Dans le cas des communautés inuites de l'Inuit Nunangat, nous sommes reconnaissants à l'ITK pour son partenariat qui a été essentiel à la distribution de l'équipement de protection aux habitants des communautés qui en ont le plus besoin. »

La livraison d'EPI à l'Inuit Nunangat fait partie d'un programme plus vaste de BMO visant à fournir de l'équipement de protection à des dizaines de communautés autochtones à travers le Canada avec l'aide de leaders communautaires et d'organisations comme l'ITK, le centre WASAC, la Confédération des Centres éducatifs et culturels des Premières Nations et le Collège Yellowquill. À ce jour, près de 150 000 masques faciaux, 500 gallons de désinfectant et 750 000 lingettes désinfectantes ont été livrés aux communautés des Premières Nations et métisses d'un océan à l'autre et aux communautés inuites de l'Inuit Nunangat.

À propos de l'Inuit Tapiriit Kanatami

L'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est une organisation nationale qui représente 65 000 Inuits au Canada, dont la majorité vit dans quatre régions de l'Arctique canadien, plus précisément la région désignée des Inuvialuits (Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (nord du Québec) et le Nunatsiavut (nord du Labrador). Collectivement, ces quatre régions forment l'Inuit Nunangat, la terre natale des Inuits au Canada. Il comprend 51 communautés et englobe environ 35 pour cent de la masse continentale du Canada et 50 pour cent de son littoral.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

