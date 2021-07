Au total, 200 000 $ en bourses seront attribués à 26 entreprises appartenant à des femmes

L'appel de candidatures commence le 26 juillet 2021 et se termine le 13 août 2021

Les lauréates des bourses seront annoncées en novembre

MONTRÉAL et CHICAGO, le 12 juill. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son Programme de Bourse de 2021 pour les entreprises appartenant à des femmes à l'ensemble de l'Amérique du Nord, en collaboration avec Deloitte. Dans le cadre de son programme de cette année, BMO rend hommage aux femmes, un programme communautaire de BMO, la Banque a promis 200 000 $ en bourses et récompensera six entreprises appartenant à des femmes en Amérique du Nord pour leur contribution à la durabilité sociale, environnementale ou économique par leurs politiques, leurs pratiques ou leurs produits.

Les bourses seront réparties entre le Canada et les États-Unis comme suit :

Dix -huit bourses seront accordées à des entreprises appartenant à des femmes au Canada : 10 bourses de 10 000 dollars canadiens et huit bourses de 2 500 dollars canadiens.

-huit bourses seront accordées à des entreprises appartenant à des femmes au : 10 bourses de 10 canadiens et huit bourses de 2 canadiens. Huit bourses de 10 000 dollars américains seront attribuées aux États-Unis.

« Nous sommes ravis de tirer parti de l'élan et du succès de notre Programme de Bourse de l'an dernier et d'étendre notre soutien aux femmes entrepreneures de toute l'Amérique du Nord. Il s'agit d'une occasion d'éliminer les obstacles pour les entreprises appartenant à des femmes et d'aider celles qui mènent déjà des changements positifs dans leurs collectivités pour faire une différence, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Cette année, nous accordons des bourses à des entreprises appartenant à des femmes qui font progresser la durabilité sociale, environnementale ou économique, et nous continuons à rechercher des moyens nouveaux et audacieux de soutenir et de faire progresser les femmes en affaires. »

« Nous sommes fiers de travailler avec BMO alors qu'il étend ce programme aux États-Unis pour soutenir les femmes entrepreneures, a souligné Kathy Scherer, vice-présidente et associée directrice de Chicago, Deloitte LLP. Les entreprises appartenant à des femmes sont un élément essentiel de notre économie et Deloitte s'engage à favoriser l'avancement de leur progrès financier. »

Pour faciliter le processus de sélection des bénéficiaires des bourses, BMO collabore avec des partenaires stratégiques et des chefs de file clés en matière de durabilité à travers l'Amérique du Nord pour former le comité consultatif de juges de cette année.

BMO est un chef de file de longue date dans l'avancement des femmes en affaires. Depuis l'annonce du Programme annuel de Bourse BMO rend hommage aux femmes en 2020, BMO a mis de l'avant les initiatives suivantes :

Lancement de l'initiative EMpower, une série d'engagements à long terme visant à favoriser une reprise économique inclusive aux États-Unis, qui comporte un investissement de cinq milliards de dollars sur cinq ans pour aider à éliminer les principaux obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités.

Annonce d'un financement de 1,2 million de dollars pour SheEO, une société à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier de BMO permettra à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates pour 2021, qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lancement d'une solution de 750 millions de dollars d'obligations Women in Business dont le produit sera affecté aux entreprises appartenant à des femmes, telles qu'elles sont définies dans le cadre de financement durable de BMO, y compris les microentreprises et les PME.

Établissement de nouveaux objectifs de diversité pour les postes de cadre dirigeant et de haute direction dans le cadre de sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, notamment celui de conserver son leadership en matière de diversité des genres en s'assurant qu'au moins 40 pour cent des postes de cadre dirigeant soient occupés par des employées qui se définissent comme des femmes.

Pour en savoir plus sur le Programme américain de Bourse, visitez bmoharris.com/women (en anglais).

Pour plus de renseignements sur le Programme canadien de Bourse, visitez bmopourelles.com.

À propos de BMOpourElles

BMO s'engage à soutenir les initiatives qui favorisent l'autonomie des femmes au sein de son effectif et des collectivités où la Banque est présente. BMO a établi des partenariats avec des organisations telles que Women Presidents' Organization, GroYourBiz, Women Business Enterprises et Women Get On Board pour offrir aux femmes une expertise, un leadership, des connaissances et des occasions de réseautage et d'apprentissage. En 2018, BMO a annoncé la mise à disposition de trois milliards de dollars de capital sur trois ans pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes. Par l'intermédiaire du seul programme de reconnaissance destiné aux femmes mis sur pied par une banque en Amérique du Nord, BMO rend hommage aux femmes, BMO célèbre les femmes qui s'impliquent dans leur collectivité ou réussissent affaires. Depuis 2012, BMO rend hommage aux femmes a mis à l'honneur plus de 200 femmes dans des collectivités du Canada et des États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services d'audit, de conseils, de fiscalité et de consultation à la fine pointe du secteur à bon nombre des marques les plus admirées au monde, dont près de 90 % des sociétés du palmarès Fortune 500® et plus de 7 000 sociétés privées. Nos gens travaillent à l'unisson pour le plus grand bien de tous et dans tous les secteurs industriels qui animent et façonnent le marché d'aujourd'hui, en produisant des résultats mesurables et durables qui contribuent à renforcer la confiance du public dans nos marchés financiers, incitent les clients à voir les défis comme des occasions de transformation et de prospérité, et aident à ouvrir la voie à une économie plus forte et à une société plus saine. Deloitte est fier de faire partie du plus grand réseau mondial de services professionnels au service de ses clients sur les marchés qui sont les plus importants pour eux. Fort de plus de 175 années de service, notre réseau de cabinets membres s'étend sur plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment les plus de 330 000 professionnels de Deloitte dans le monde font équipe pour créer un impact en consultant www.deloitte.com.

Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni (« DTTL »), son réseau de cabinets membres, et leurs entités connexes. DTTL et chacun de ses cabinets membres constituent des entités juridiques distinctes et indépendantes. DTTL (également désignée « Deloitte Global ») n'offre pas de services aux clients. Aux États-Unis, Deloitte désigne un ou plusieurs des cabinets membres américains de DTTL, leurs entités connexes qui utilisent le nom « Deloitte » aux États-Unis et leurs sociétés affiliées respectives. Certains services peuvent ne pas être offerts aux clients d'attestation selon la réglementation de la comptabilité publique. Veuillez consulter www.deloitte.com/ca/apropos pour en apprendre davantage sur notre réseau mondial de cabinets membres.

