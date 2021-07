BMO étend les services de bien-être aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs canadiens

Quarante-cinq pour cent des Canadiens ressentent le besoin d'un soutien en santé mentale, mais l'accès à des soins abordables est un obstacle pour certains, selon une étude de LifeWorks

MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Résultat de la pandémie de COVID-19 et des confinements qui en ont découlé, les propriétaires d'entreprise ont connu de nouveaux stress, à la fois sur le plan professionnel et dans leur vie personnelle. Afin de leur venir en aide, BMO a annoncé aujourd'hui qu'il étend les services de bien-être déjà offerts aux membres de son équipe aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs canadiens de partout au Canada.

« BMO s'affiche en ardent défenseur de la santé mentale en milieu de travail en fournissant des ressources et du soutien, et en la considérant comme faisant partie de la santé globale des gens, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. Nous avons constaté les défis et la pression que la pandémie exerce sur les clients et avons reconnu que, pour aider les entreprises à prospérer, nous devions faire plus que simplement les soutenir financièrement. Nous offrons donc nos services de bien-être à nos clients pour soutenir de manière plus holistique les entreprises ayant pignon sur rue au Canada. »

Les services, fournis par LifeWorks, comportent des ressources pour le bien-être général, y compris la santé mentale, physique, sociale et financière. Grâce à ces services, les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs peuvent profiter :

d'un accès en tout temps à un service de counseling confidentiel sur le court terme et à des conseillers professionnels pour des conseils et du soutien en matière de conciliation travail-vie privée par téléphone, en ligne ou au moyen d'une application mobile;

de ressources en ligne sur le bien-être, notamment des articles, des trousses d'outils et des vidéos sur la famille, la santé, la vie, l'argent et le travail;

d'outils d'évaluation du bien-être et de programmes interactifs autonomes pour aider à gérer l'anxiété, le stress, le deuil et les relations;

d'offres en ligne exclusives de grandes marques qui permettent d'économiser sur des produits et services de conditionnement physique, de nutrition, de santé et de beauté.

Les entreprises clientes pourront accéder aux services et aux ressources de bien-être du 19 juillet 2021 au 31 décembre 2021 en consultant le site bmo.com/mieuxvivre.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient de manière globale ses entreprises clientes, visitez : https://www.bmo.com/principal/entreprise/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

