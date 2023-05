MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - BMO et le CF Montréal ont annoncé aujourd'hui que les deux organisations font un pas de plus pour faire progresser l'équité dans le sport entre les garçons et les filles, en introduisant un programme féminin à l'Académie du Club.

En tant que banque du soccer et conformément à sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO investit dans des partenariats qui favorisent la croissance du sport en Amérique du Nord et l'élimination des obstacles à l'inclusion.

Crédit photo& : CF Montréal (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

L'objectif fondamental de ce programme et de son volet sport-études est de permettre aux étudiantes-athlètes qui visent l'excellence sportive d'atteindre le meilleur équilibre possible entre leurs activités athlétiques et leurs études. Il vise également à servir de tremplin pour les équipes nationales ou à permettre aux joueuses d'évoluer dans un environnement professionnel.



« Ce partenariat entre BMO et l'Académie du CF Montréal favorisera grandement l'avancement de l'équité entre les sexes dans le domaine du soccer. Nous nous sommes engagés à éliminer les obstacles à l'inclusion et nous croyons que ce nouveau partenariat entre BMO et le CF Montréal contribuera à inciter des milliers de jeunes joueuses à atteindre leur plein potentiel sur le terrain et dans d'autres contextes », a souligné Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec.

Le Club prend en charge dès aujourd'hui le volet technique du Programme Excel Féminin (PEF), un centre national de développement de Soccer Québec, qui regroupe les meilleures joueuses de la province de 15 à 18 ans.

Les joueuses s'entraîneront et joueront leurs matchs avec la tenue du Club incluant le logo de BMO, qui devient par son nouveau statut, partenaire maillot de toutes les équipes du CF Montréal. Ces joueuses profiteront des ressources sportives de l'Académie du CF Montréal. Elles bénéficieront aussi de la plateforme et de la visibilité supplémentaire offerte par le Club à titre de leader dans le paysage du soccer québécois et canadien. L'objectif est de permettre à ces joueuses de mettre en valeur leurs talents et leurs exploits sur la scène nationale et internationale en bonifiant le cheminement offert par Soccer Québec.

Soutenant les actions du Club depuis 2012, BMO prendra une place plus importante à titre de partenaire fondateur de l'Académie du CF Montréal. BMO a démontré son engagement à l'égard de l'équité entre les sexes dans le cadre de son partenariat avec Ontario Soccer, où BMO soutient plus de 100 000 filles et femmes grâce à de nouvelles initiatives d'équité entre les sexes et d'autonomisation, et en parrainant le Angel City FC, le plus important groupe de propriétaires dirigés par des femmes dans le domaine du sport professionnel.



Pour le soccer féminin, la stratégie du CF Montréal s'articule autour de trois piliers : développer les talents de demain, mettre en lumière le soccer féminin et inspirer une nouvelle génération de femmes dirigeantes.

« C'est une grande nouvelle et un superbe avancement pour le soccer féminin. Je tiens à remercier BMO pour son soutien depuis tant d'années autant pour le Club que pour la relève, a déclaré Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal. Il y a un bassin de très bonnes joueuses au Québec. En lançant ce programme féminin, nous souhaitons offrir à ces joueuses le meilleur cheminement vers une carrière professionnelle et les aider à réaliser leurs rêves. Nous voulons aussi développer de bonnes citoyennes à travers le sport-études, avec une bonne éducation, tout en leur transmettant les valeurs du Club. Ce projet est aligné avec la mission de notre organisation de redonner à la communauté à travers notre sport, comme l'a si bien fait la famille Saputo depuis 30 ans. »

BMO accompagnera le Club dans cette stratégie et des initiatives conjointes verront le jour plus tard cet été. Il y aura notamment du 10 au 15 juillet une semaine dédiée au soccer féminin ayant pour but de mettre en lumière les femmes dans le sport et de sensibiliser le grand public sur le travail qu'il reste à accomplir pour assurer une équité des genres et favoriser la pratique du soccer chez les jeunes filles. La semaine se clôturera par une soirée spéciale au Stade Saputo lors du match contre le Charlotte FC, présenté par BMO. Le CF Montréal et BMO souhaitent aussi accueillir la finale de la Coupe Ligue1 Québec féminine dans ses infrastructures pour permettre au plus grand nombre d'assister à un match de soccer féminin, mais aussi organiser à nouveau le Match des étoiles féminines comme en 2022.

À propos du Programme Excel Féminin

Basé à Laval et sous la responsabilité de Soccer Québec, le Programme Excel Féminin représente l'un des trois super centres nationaux de développement au Canada. Les Centres nationaux rassemblent les meilleures joueuses de 15 à 18 ans du pays pour leur offrir un environnement d'élite au sein de l'équipe dans le but de développer un plus grand nombre de joueuses de calibre international. L'objectif fondamental du programme et de son volet sport-études est de permettre aux étudiantes-athlètes qui visent l'excellence sportive d'atteindre le meilleur équilibre possible entre leurs activités sportives et académiques. Il vise également à alimenter la filière des équipes nationales U15, U17 et U20 et à permettre à des joueuses d'évoluer dans un environnement professionnel. Les joueuses qui s'inscrivent au programme doivent avoir le désir et le potentiel de jouer un jour au niveau professionnel.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos du CF Montréal

Fondé en 1992 et ayant complété sa première saison en 1993, le CF Montréal est un club de soccer professionnel évoluant depuis 2012 en MLS.. Il a gagné cinq fois (2008, 2013, 2014, 2019, 2021) le Championnat canadien et a notamment accédé à la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2015 ainsi qu'aux quarts de finale en 2009 et 2022. Le CF Montréal dispute ses matchs à domicile au Stade Saputo, un stade de 19 619 places dédié au soccer, et à certaines occasions, au Stade olympique de Montréal.

L'organisation a mis sur pied en 2010 l'Académie du CF Montréal, un centre de formation de joueurs de soccer. L'Académie compte plus de 70 joueurs de 14 à 20 ans. Le CF Montréal a été le premier Club professionnel en Amérique du Nord à proposer un programme sport-études. La structure de développement du Club comprend aussi les équipes de la Pré-Académie U13 et U14. Le réseau des Clubs partenaires (CIP) et les programmes régionaux permettent également au Club de rejoindre près de 1000 joueurs supplémentaires d'âge U8 à U12. Par la Fondation Impact de Montréal, qui célèbre cette année son 10e anniversaire, le CF Montréal est très engagé dans la collectivité. Sa mission est d'organiser et de soutenir des activités en vue d'améliorer la qualité de vie d'enfants et de familles provenant de milieux vulnérables. Elle fournit notamment des installations sportives afin de promouvoir la pratique de l'activité physique et l'insertion sociale.

