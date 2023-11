BMO s'engage à donner 500 000 $ pour créer le programme BMO - Jeunes leaders autochtones.

Le programme offrira aux étudiantes et aux étudiants autochtones en foresterie les outils et les ressources dont ils ont besoin pour progresser dans le développement de leurs compétences professionnelles et de leur potentiel en tant qu'entrepreneurs.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - En partenariat avec l'Université Laval, BMO a annoncé aujourd'hui le lancement du programme BMO - Jeunes leaders autochtones, une initiative qui permet de soutenir les étudiantes et les étudiants en foresterie grâce à la remise de bourses, que ce soit pour des stages, la réalisation de projets spécifiques avec la communauté ou une expérience comme personne mentorée.

Dirigé par Jean-Michel Beaudoin, professeur au département des sciences du bois et de la forêt, et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, le programme procurera également aux étudiantes et aux étudiants en foresterie un meilleur accès à des ressources éducatives et à divers partenariats afin de les aider à réaliser des progrès professionnels et universitaires. Le programme sera rendu possible grâce à un don de 500 000 $ de BMO.

« Depuis plus de 30 ans, BMO a noué des relations solides et apporté un soutien constant à 270 communautés autochtones, a déclaré Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec. Le programme BMO - Jeunes leaders autochtones soutient le progrès de la relève entrepreneuriale autochtone tout en permettant le développement, l'accès à des ressources éducatives, à du mentorat et à la croissance d'un réseau d'affaires qui favorisent une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »

Des nouveaux horizons sans obstacle

En phase avec la raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, le programme BMO - Jeunes leaders autochtones favorisera :

l'éclosion du potentiel des étudiantes et des étudiants autochtones, offrant aux communautés autochtones un accès spécialisé à des experts forestiers hautement qualifiés;

le développement d'une nouvelle génération de leaders autochtones;

l'augmentation significative des possibilités pour les jeunes autochtones de progresser grâce à des occasions de carrière qui les mènent à la réussite dans les affaires et les aident au bout du compte à devenir des dirigeants prospères;

l'amélioration des revenus et des conditions de vie des personnes, des familles et des communautés autochtones;

la durabilité dans les pratiques forestières et la santé des écosystèmes forestiers qui sont au cœur des modes de vie des Autochtones;

le développement du savoir-faire autochtone pour renforcer les capacités des organisations du secteur forestier à travailler sur des projets où la présence autochtone exige de nouvelles approches.

« BMO et l'Université Laval partagent la volonté de mettre en valeur la voix, la légitimité et les compétences des jeunes leaders issus des Premières Nations. Ce programme expérientiel distinctif renforcera le développement de compétences en foresterie et leur esprit entrepreneurial. Il favorisera également leur insertion professionnelle et les positionnera en tant qu'expertes et experts sur le territoire forestier », affirme la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie d'Amours.

BMO s'engage auprès des clients, des collègues et des collectivités autochtones en s'appuyant sur trois piliers - l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique - qui reposent sur une plateforme d'inclusion pour tous. Notre engagement à progresser vers une société inclusive sans obstacles et à soutenir le progrès socioéconomique des communautés autochtones comprend les éléments suivants :

en septembre 2023, BMO lance le programme de prêt BMO pour les entrepreneurs autochtones , qui offre aux propriétaires d'entreprises autochtones un meilleur accès à des fonds de roulement, à des ressources éducatives et à des partenariats professionnels pour lancer, développer et accélérer leurs entreprises;





, qui offre aux propriétaires d'entreprises autochtones un meilleur accès à des fonds de roulement, à des ressources éducatives et à des partenariats professionnels pour lancer, développer et accélérer leurs entreprises; pour soutenir les entreprises autochtones, BMO a augmenté le niveau d'achat de biens et de services auprès de partenaires autochtones - dépassant en 2022 son engagement de verser 10 millions de dollars par an auprès d'entreprises autochtones d'ici 2023;





l'engagement de BMO à mobiliser 300 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025 inclut des prêts aux entreprises et communautés autochtones dans la structuration du programme d'obligations durables de la Banque;





pour avoir fait progresser les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu sept fois de suite la certification Or du programme de Relations progressistes avec les Autochtones (RPA). Ce programme est administré par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA).

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO à soutenir les communautés autochtones, consultez le site www.bmo.engagements-autochtones.

Engagement de BMO envers les communautés autochtones

Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones de BMO collaborent avec les communautés autochtones pour favoriser leur autodétermination économique. Par l'entremise d'un réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises situés à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, BMO offre des produits et services financiers, y compris du financement pour le logement et la rénovation, des services de fiducie, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement des infrastructures et le développement économique dans les réserves. De plus, BMO a établi un partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada pour créer Nisitohtamowin - Une introduction à la compréhension des perspectives autochtones au Canada, un cours d'apprentissage en ligne mis gratuitement à la disposition de tous.

Pour plus d'informations sur la façon dont BMO travaille avec les communautés autochtones au Canada, cliquez ici ou visionnez le Rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

