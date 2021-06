MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) afin de construire un centre axé sur la prospérité économique et l'innovation sociale qui vise à contribuer à l'autosuffisance économique des communautés et des entreprises autochtones à l'échelle du Canada.

« BMO et l'AFAC ont créé un partenariat à long terme ayant le potentiel de contribuer de façon significative au développement économique des communautés autochtones. Ce sera également l'occasion de soutenir la résilience économique des Autochtones tout en promouvant l'entrepreneuriat et les initiatives de formation chez les femmes autochtones, a déclaré Mark Shadeed, vice-président, Services bancaires aux Autochtones, BMO Banque de Montréal. Nous voulons aider à créer un environnement qui prône une culture de réussite sans complexité. Avec ces objectifs audacieux, il nous faut agir et investir dans ces communautés afin de contribuer à faire une différence dans leur vie, comme en affaires. »

Un prêt accordé par l'entremise des Services bancaires aux Autochtones de BMO contribuera à édifier le nouveau Centre de l'innovation sociale et économique des femmes autochtones de l'AFAC, situé au 120, promenade du Portage, au cœur du quartier du gouvernement du Québec et des affaires, à Gatineau. Le centre servira de carrefour pour autonomiser les femmes et les communautés autochtones, en favorisant leur stabilité économique, leur sécurité et leur indépendance. Outre les bureaux et les salles de réunion, le nouvel immeuble de l'AFAC comprendra une bibliothèque d'archives où seront conservés les documents liés à la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et offrira des services de recherche et de représentation des jeunes ainsi que des services juridiques liés à l'identité de genre. Le centre servira également d'incubateur d'entreprises et offrira des initiatives de formation de pointe en matière d'entrepreneuriat et d'emploi, de mobilisation, de prestation de services et de production de revenus.

« Le fait d'avoir un local permanent change tout pour l'AFAC, a commenté Lynne Groulx, chef de la direction de l'Association des femmes autochtones du Canada. Au cours des dernières années, l'AFAC a connu une croissance exponentielle, passant de 12 employés à plus de 80 au début de 2020. Dans ces circonstances, il nous fallait agir vite et trouver de nouveaux espaces de bureaux plus spacieux pour accueillir le nouveau personnel et intensifier nos programmes et projets pour mieux soutenir les communautés autochtones. Ce nouveau centre offrira une multitude de possibilités pour notre organisme à but non lucratif. À eux seuls, les revenus qui découleront de l'immeuble seront sans précédent et nous permettront de continuer à soutenir la collectivité.

« Tout cela n'aurait pu être possible sans le soutien de BMO », a-t-elle souligné.

BMO s'engage à faire progresser les communautés autochtones à travers trois piliers qui reflètent notre réponse aux appels à l'action lancés par la Commission de vérité et réconciliation pour les entreprises canadiennes : l'emploi, l'éducation et l'autonomisation économique. Un conseil consultatif autochtone composé de leaders issus de communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits de toutes les régions du pays guide et conseille BMO dans ces trois domaines d'intérêt. Voici un aperçu des principaux résultats et initiatives :

Éducation - En 2020, BMO a lancé Nisitohtamowin, un programme d'apprentissage en ligne qui fournit une introduction à la compréhension des perspectives autochtones au Canada . À ce jour, près de 25 000 employés et 80 pour cent de notre main-d'œuvre canadienne ont terminé l'apprentissage. En partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education, nous avons mis Nisitohtamowin à la disposition du public canadien en tant que ressource éducative gratuite afin de souligner le Mois national de l'histoire autochtone. En plus de l'initiative d'apprentissage en ligne, BMO offre un don de 250 000 $ qui permettra à l'Université des Premières Nations du Canada de fournir une aide financière et un soutien aux étudiants autochtones tout au long de leur année universitaire, notamment des bourses de niveau d'entrée, des bourses d'études pour étudiants autochtones en commerce et des bourses d'urgence.

BMO accroît la représentation des Autochtones grâce à des programmes d'embauche et de maintien en poste ciblés, comme le lancement l'an dernier d'un pôle technologique qui permet aux employés autochtones de travailler à distance depuis leur domicile, y compris dans les réserves, et le programme Parcours de carrière Miikana qui offre un accompagnement professionnel sur mesure et des conseils. Autonomisation économique - Nous nous sommes fixé comme objectif de doubler les activités de nos Services bancaires aux Autochtones en les faisant passer de 4 à 8 milliards de dollars. Nous détenons maintenant plus de 6,4 milliards de dollars à l'appui de programmes résidentiels, de constructions d'infrastructures, de développement économique, de projets de développement vert ou durable, et plus encore. Et en 2020, nous avons lancé un nouveau programme de Services bancaires aux Autochtones offrant des services à prix réduit aux clients autochtones.

BMO soutient les communautés autochtones avec plus de 13 millions de dollars en promesses de dons et en contributions dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé et plus encore. BMO est la seule banque à avoir obtenu le niveau Or de la certification du programme Relations progressistes avec les Autochtones (PAR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) six fois de suite.

L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est une organisation autochtone nationale dont l'objectif est d'améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social, économique, culturel et politique des femmes des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des personnes de diverses identités de genre. En défendant les droits de ces personnes, en élaborant des politiques et en effectuant des analyses législatives, l'AFAC travaille à préserver la culture autochtone et à favoriser le bien-être de toutes les femmes, filles et personnes de diverses identités de genre autochtones, ainsi que des membres de leur famille et de leur collectivité.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

