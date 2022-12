BMO est la première organisation à s'associer à Extend au Canada

Le partenariat permet aux clients de bénéficier d'une intégration rapide et offre l'infrastructure d'interface API (interface de programmation d'application) personnalisable d'Extend pour les aider à développer leurs affaires grâce à l'innovation en matière de paiement

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW/ - BMO et Extend (en anglais), une plateforme de gestion des cartes virtuelles et des dépenses, ont annoncé aujourd'hui l'ajout d'un ensemble de fonctionnalités de paiement simples et puissantes aux cartes d'entreprise de BMO. Grâce à sa relation existante avec Mastercard, les clients nord-américains de BMO Entreprises peuvent désormais utiliser l'application mobile et de bureau d'Extend pour créer, envoyer et gérer des cartes virtuelles afin de simplifier leurs processus de paiement et de concordance.

BMO est la première organisation à travailler avec Extend au Canada et la Banque mettra les solutions d'Extend à la disposition de tous les clients titulaires d'une carte d'entreprise d'Amérique du Nord. Extend offre aux clients la possibilité de déployer des cartes virtuelles sécurisées à partir de leur programme de cartes d'entreprise existant, sans aucune intégration technique, en cinq minutes à peine.

Selon Juniper Research (en anglais), le volume des transactions effectuées avec des cartes virtuelles devrait plus que tripler au cours des quatre prochaines années, les paiements d'entreprise représentant la majeure partie des dépenses. Le contrôle, l'efficacité et la souplesse des cartes virtuelles permettent de résoudre bon nombre des problèmes de gestion des dépenses auxquels les entreprises sont confrontées. Grâce à Extend, les clients titulaires d'une carte d'entreprise peuvent donner à leurs employés des cartes virtuelles pour payer les fournisseurs, suivre les dépenses en créant différentes cartes pour différentes catégories de dépenses, automatiser la concordance pour simplifier la comptabilité, et plus encore - tout cela à partir du programme de cartes d'entreprise qu'elles utilisent déjà.

« Nos clients titulaires d'une carte d'entreprise veulent que leurs dépenses soient sécurisées et contrôlées, tout en réduisant les coûts, a déclaré Derek Vernon, chef, Gestion des produits et modernisation des paiements, BMO Entreprises. L'application Extend pour BMO répond à ce besoin essentiel grâce à la puissance des cartes virtuelles qui conservent tous les avantages dont nos clients jouissent déjà avec leur programme de carte d'entreprise, tout en les aidant à améliorer leurs finances. »

En plus d'une application mobile facile à utiliser et de fonctionnalités étendues pour le bureau, l'API d'Extend donne aux clients titulaires d'une carte d'entreprise, férus de technologie, une rampe d'accès à l'innovation en matière de paiement. Les clients peuvent profiter d'une configuration facile et d'une documentation ouverte pour intégrer l'émission et la gestion de cartes virtuelles directement dans leurs systèmes et leurs flux de travail existants. La correspondance instantanée des transactions, les contrôles de sécurité stricts et la prise en charge des transactions à haut volume permettent aux clients de rationaliser les processus financiers et d'optimiser les fonctions commerciales essentielles grâce à une API de carte virtuelle souple.

« Mastercard s'est engagée à offrir aux entreprises des solutions de paiement virtuel souples et sécurisées qui permettent un meilleur contrôle des dépenses tout en contribuant à réduire le casse-tête des processus de dépenses disjoints, a indiqué Darrell MacMullin, premier vice-président, Produits et plateformes, chez Mastercard Canada. En offrant de riches capacités de cartes virtuelles, BMO tire parti de la valeur du partenariat existant entre Mastercard et Extend au profit de ses PME clientes d'Amérique du Nord. »

Andrew Jamison, chef de la direction et cofondateur d'Extend, commente : « Trop souvent, les équipes essaient de gérer et de suivre les dépenses diverses en partageant des cartes d'entreprise physiques. Cela entraîne des rapports de dépenses fastidieux, des concordances manuelles, des dépenses non attribuées ou une mauvaise utilisation des cartes. En offrant à ses clients un moyen facile d'étendre les fonctionnalités de leurs cartes d'entreprise existantes, BMO apporte l'avenir de la gestion des dépenses aux utilisateurs d'aujourd'hui. »

La carte virtuelle et la plateforme de gestion des dépenses d'Extend offrent aux clients de BMO diverses possibilités :

contrôler les paiements des fournisseurs;

gérer les reçus, les dépenses récurrentes et les abonnements;

créer, modifier, envoyer et annuler des cartes virtuelles en temps réel;

définir des limites de dépenses, des dates d'expiration et des règles récurrentes.

BMO ouvre la voie en tant que banque numérique, prête pour l'avenir, qui exploite le potentiel des technologies émergentes pour l'information et le traitement en temps réel. Cette entente représente une autre étape importante dans son parcours Le numérique au premier plan, et s'appuie sur les partenariats récemment annoncés par la Banque avec FISPAN et Xero.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.paywithextend.com/bmo

À propos de BMO

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard est une société technologique mondiale active dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

À propos d'Extend

Extend aide les banques à innover comme les entreprises de technologie financière, afin que les PME obtiennent un moyen simple et puissant de rationaliser la gestion des dépenses tout en conservant les partenaires financiers qu'elles connaissent et en qui elles ont confiance. Des milliers d'entreprises utilisent la plateforme de gestion des dépenses et de distribution de cartes virtuelles d'Extend pour responsabiliser leurs équipes, améliorer les processus financiers fondamentaux et gérer des milliards de dollars de transactions. Extend a été fondée en 2017 par des vétérans du secteur provenant d'American Express, de Capital One et d'autres entreprises du Fortune 500. Pour plus d'informations, visitez le site paywithextend.com (en anglais) ou suivez Extend sur LinkedIn .

