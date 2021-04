MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW/ - Les entreprises canadiennes clientes des Services bancaires aux entreprises de BMO peuvent désormais profiter du Programme de prêts à l'expansion internationale (PPEI), qui les aidera à être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme est offert en collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC).

Le PPEI est conçu pour aider les PME axées sur l'exportation à accéder plus rapidement à des fonds de roulement pour se développer à l'étranger. Les entreprises admissibles comprennent celles qui vendent des biens ou des services à l'extérieur du Canada, qui fournissent des acheteurs canadiens qui exportent ces biens ou services, ou qui ont un contrat international signé. En vertu du PPEI, les entreprises admissibles peuvent recevoir jusqu'à 3 millions de dollars de financement.

« Les entreprises d'aujourd'hui sont en concurrence à l'échelle mondiale et nous sommes ici pour les aider et leur donner tous les avantages, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. Grâce à ce programme, nos clients ont maintenant la possibilité de profiter d'un financement qui les aidera à prendre de l'expansion et à croître sur les marchés internationaux. En aidant les entreprises canadiennes à réussir sur la scène internationale, nous contribuerons au renforcement de toute l'économie. »

« Le PPEI offre aux entreprises canadiennes un accès rapide et facile aux fonds de roulement dont elles ont besoin pour assurer leur croissance à l'international, ce qui est plus important que jamais, a expliqué Robert Fosco, vice-président, Canaux des partenaires, Exportation et développement Canada. Le commerce international fait partie intégrante de l'équation de croissance des entreprises canadiennes, et cette solution de financement peut alimenter cette croissance. Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce nouvel élargissement de notre partenariat avec BMO et ses clients. Parce qu'au bout du compte, plus ce lien est fort, mieux nous pouvons aider les entreprises canadiennes à aller là où elles ont besoin d'aller pour assurer leur croissance. »

Les clients sont invités à communiquer avec leur directeur de compte de BMO pour savoir comment leur entreprise peut profiter du PPEI.

À titre de Banque des entreprises au Canada, BMO s'engage à soutenir les petites entreprises. La Banque a récemment mis en place une nouvelle équipe dédiée aux services bancaires aux entreprises pour aider à faire en sorte que les petites entreprises et les entreprises émergentes du Canada bénéficient du soutien et des ressources nécessaires à leur croissance à long terme. BMO s'est également engagé à doubler les prêts aux petites entreprises au Canada pour les porter à 10 milliards de dollars d'ici 2025. De plus, la Banque accroît son soutien aux femmes entrepreneures. Dans le cadre de l'initiative, BMO a affecté 3 milliards de dollars en capital aux femmes entrepreneures et a engagé 1,2 million de dollars dans SheEO pour aider l'organisme à but non lucratif à financer le double d'entreprises œuvrant pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. La Banque a aussi offert 100 000 $ en subventions à des entreprises appartenant à des femmes pour les aider à mieux se positionner au sortir de la pandémie.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises et les entreprises émergentes, consultez : https://www.bmo.com/principal/entreprise/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays. Pour plus d'informations et pour savoir comment EDC peut aider votre entreprise, visitez www.edc.ca.

