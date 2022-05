La collaboration créera des solutions pour aider les moyennes et grandes entreprises canadiennes des secteurs à fortes émissions de carbone à adopter un modèle d'affaires plus durable.

Parallèlement à l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, les exportateurs canadiens directs, indirects et futurs peuvent explorer des solutions de capital abordables pour atteindre leurs objectifs climatiques et effectuer une transition plus efficace vers la carboneutralité.

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier et Exportation et développement Canada (EDC) ont annoncé aujourd'hui un accord visant à offrir des solutions de financement durable aux moyennes et grandes entreprises exportatrices canadiennes, afin de les aider à passer d'activités à fortes émissions de carbone à des activités pouvant éliminer ou réduire considérablement les émissions. Dans le cadre de cet accord, BMO est la première institution financière à offrir la nouvelle garantie de financement durable (la garantie) d'EDC, un produit disponible dans le cadre du programme de financement durable d'EDC, une source de financement clé pour offrir le soutien dont les entreprises canadiennes auront besoin.

« Dans le cadre de sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre, a déclaré Jonathan Hackett, chef, Finance durable et cochef, Transition énergétique, BMO Groupe financier. Aider nos clients à s'adapter et à prospérer tout au long de la transition nécessite une approche réfléchie, équilibrée et accélérée, fondée sur la science, le bon sens et des solutions audacieuses, mais pratiques. L'offre élaborée avec EDC représente l'une des stratégies innovantes qui nous aideront à atteindre ces objectifs importants. »

La garantie est une solution de partage des risques élaborée conjointement pour accroître la capacité des institutions financières canadiennes, comme BMO, à fournir aux entreprises engagées dans les secteurs admissibles des prêts et du financement qui soutiennent leurs initiatives de réduction de carbone. Le programme fournira le financement initial d'un milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir des initiatives durables, dont l'hydrogène, les infrastructures renouvelables et la modernisation des réseaux dans neuf secteurs à forte intensité de carbone. EDC garantira jusqu'à 50 pour cent du prêt à terme de BMO, jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars américains par débiteur, pour une période pouvant aller jusqu'à sept ans, ce qui donnera à BMO plus de capacité pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la croissance des exportations de ses clients exportateurs.

« Nous comprenons l'urgence de lutter contre les changements climatiques et, en tant qu'organisme canadien de crédit à l'exportation, nous avons un rôle à jouer, a précisé Justine Hendricks, première vice-présidente et chef du développement durable, commerce durable et facilitation des affaires à EDC. En travaillant avec les institutions financières canadiennes comme BMO, nous pouvons aider les entreprises canadiennes à accéder au financement dont elles ont besoin pour participer à cette importante transition au Canada et dans le monde entier. Avec l'engagement d'EDC à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, les deux organisations ouvrent la voie pour aider les entreprises à innover et à réaliser une croissance commerciale à long terme d'une manière durable, équitable et conforme à un avenir à faible émission de carbone.

L'engagement de BMO envers la finance durable et ses efforts pour aider les entreprises canadiennes à s'adapter et à rester concurrentielles dans une économie mondiale en constante évolution s'alignent sur les objectifs d'EDC, ce qui en fait un choix naturel pour lancer cette importante initiative, a poursuivi Mme Hendricks. À l'avenir, alors que nous continuons à développer notre volet de financement durable, nous sommes impatients de travailler avec d'autres institutions financières pour aider les entreprises canadiennes à soutenir la transition vers la carboneutralité. »

Pour en savoir plus sur cette offre, les clients doivent communiquer avec leur représentant de BMO ou envoyer un courriel à [email protected].

BMO et le développement durable

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que le développement durable, la diversité et la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter sa page Changements climatiques.

EDC et le développement durable

EDC croit que les pratiques durables sont essentielles au succès des entreprises canadiennes ainsi qu'à la compétitivité et à la prospérité du Canada sur la scène internationale.

La société s'est engagée dans cette voie il y a plus de vingt ans, lorsqu'elle a commencé à élaborer des pratiques internes de gestion des risques autres que de crédit. Depuis, elle est devenue l'un des plus importants bailleurs de fonds des technologies propres au Canada, a été la première institution financière canadienne à émettre une obligation verte et le premier organisme de crédit à l'exportation à s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, elle continue à faire des progrès tangibles vers son objectif de carboneutralité et à agir en tant que rassembleur et partenaire des nombreuses parties prenantes qui seront nécessaires pour faire de la carboneutralité une réalité pour le Canada et les entreprises canadiennes.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

