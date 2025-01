NEW YORK, le 10 janv. 2025 /CNW/ - BMO (NYSE : BMO) et Canal Road Group (« CRG ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique. Dans le cadre de l'entente, l'engagement de BMO envers CRG permettra à cette dernière d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars en capital pour soutenir sa stratégie de crédit direct.

CRG est un gestionnaire d'actifs non traditionnels spécialisé dans le montage, la souscription et la gestion de portefeuilles de titres de créance d'entreprise garantis de premier rang pour des sociétés en Amérique du Nord, provenant en grande partie de capital-investisseurs. CRG bénéficiera du réseau de relations bancaires de BMO, ce qui facilitera l'accès à une source de montage stratégique.

Le partenariat stratégique vise à élargir l'accès des capital-investisseurs et des entreprises clientes au bassin de capital de prêt privé avec l'échelle et la capacité de fournir du financement pour des transactions essentielles. Le partenariat combinera l'étendue de la clientèle bancaire de BMO, son savoir-faire en matière de montage et de marchés financiers avec la base de capital croissante de CRG et ses antécédents éprouvés en matière de gestion de placements. BMO bénéficiera également de l'accès au réseau d'emprunteurs, de prêteurs, de capital-investisseurs et d'équipes de gestion de CRG et prévoit de fournir des facilités de crédit à la stratégie de CRG à long terme. Dans le cadre de l'entente, BMO détiendra une participation minoritaire sans droit de vote dans la société de gestion de CRG.

« Ce projet passionnant permet à BMO et à CRG d'offrir à leurs clients une gamme complète de solutions de financement privé novatrices, a déclaré Alan Tannenbaum, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. En tirant parti des solides plateformes de services bancaires, de marchés financiers et de financement de capital-investissement de BMO et des ressources en capital croissantes de CRG, les clients auront accès à la gamme complète de solutions de financement adaptées à l'évolution de leurs besoins et de leurs objectifs stratégiques. »

CRG a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec BMO, un partenaire bancaire de premier plan et une autorité en matière de marchés des capitaux et de services-conseils, afin d'établir une plateforme de crédit direct distinctive. Grâce à notre partenariat, CRG bénéficiera d'un capital accru, d'un flux de transactions et d'un accès au vaste réseau de relations clients de BMO. Alors que les marchés financiers et les besoins des clients continuent d'évoluer, nous sommes convaincus que ce partenariat maximise la complémentarité de nos forces et de nos ressources, ce qui nous permettra d'offrir des solutions qui serviront mieux nos clients ».

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Canal Road Group

Canal Road Group crée, souscrit et gère des portefeuilles de titres de créance d'entreprise garantis de premier rang. Les fondateurs de Canal Road Group, Don Young et Mike Damaso, ont précédemment dirigé CBAM Partners (« CBAM »), une plateforme de crédit de 15 milliards de dollars fondée en 2016 et vendue à Carlyle au printemps 2022. MM. Young et Damaso sont rejoints à Canal Road par une équipe de 14 anciens de CBAM. Le siège de l'entreprise est situé à Miami, en Floride.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.canalroadgroup.com (en anglais).

