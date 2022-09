MONTRÉAL, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le programme Innov8 de BMO s'est classé au premier rang dans la catégorie du prix du meilleur accélérateur et incubateur du secteur des technologies financières lors des récents prix Finovate Awards (en anglais) de 2022. Cette reconnaissance reflète l'engagement de BMO à exploiter la technologie pour offrir aux clients des expériences numériques de premier plan qui les aident à améliorer leurs finances.

Le prix Best Fintech Accelerator and Incubator Award de Finovate récompense un accélérateur ou un incubateur qui nourrit constamment des entreprises de qualité du secteur des technologies financières et les soutient dans leur parcours. Le classement de BMO à la première place reflète la prestation constante de solutions de technologies financières de qualité et son soutien à l'écosystème plus large de ce secteur.

« Cette reconnaissance témoigne de notre approche de l'innovation axée sur la valeur, une approche centrée sur le développement d'expériences numériques de premier plan qui aident les clients à améliorer leurs finances, a déclaré Peter Poon, chef, Services numériques et innovation, Canada. Le programme Innov8 de BMO nous permet d'imaginer, de tester et, dans de nombreux cas, de commercialiser des concepts chefs de file du marché qui répondent aux attentes numériques en constante évolution de nos clients. »

BMO a également été finaliste dans la catégorie Best Customer Experience Solution (meilleure solution d'expérience client) pour sa fonction d'inscription numérique automatisée, qui a été reconnue pour accélérer l'accueil et l'engagement numériques.

Initiative InnoV8 de BMO

L'initiative InnoV8 de BMO a été lancée en 2017 dans le but d'explorer, de tester et d'accélérer la commercialisation de technologies en phase d'amorçage qui améliorent l'expérience client. Le programme Innov8 de BMO a été à l'origine du lancement de nombreuses capacités numériques de premier plan de BMO, dont les fonctions SuiviArgent, CalendarPay et QuickPay.

La reconnaissance de Finovate s'ajoute aux marques de reconnaissance déjà obtenues par BMO en matière d'innovation numérique :

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224