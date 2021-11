Cette nouvelle s'inscrit dans le prolongement de la participation de BMO à l'Alliance bancaire Net Zéro (NZBA), un réseau mondial de 94 banques de 39 pays. Cette initiative bancaire mondiale axée sur la durabilité renforce l'engagement des banques participantes à faciliter le financement de la transition climatique et à appuyer la collaboration entre les secteurs public et privé en vue d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Les membres qui rejoignent l'alliance s'engagent à adopter une approche robuste face au rôle que jouent les compensations dans les plans de transition. Selon la déclaration d'engagement de la NZBA, cela signifie que les compensations choisies doivent être limitées à l'élimination du carbone et déployées pour équilibrer les émissions résiduelles lorsque les options viables pour éliminer l'émission sont limitées.

« Conformément à son ambition climatique et à sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'est engagé à atteindre la carboneutralité dans ses propres activités et à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un avenir carboneutre, a déclaré Michael Torrance, chef de la durabilité, BMO Groupe financier. Nous sommes heureux de travailler avec BeZero et CE sur des solutions climatiques à grande échelle et de haute intégrité, comme la capture atmosphérique directe, et d'être la première banque à le faire. Ce faisant, nous soutenons la croissance d'un nouveau marché pour la capture atmosphérique directe et les compensations associées, ce qui sera essentiel pour atteindre l'ambitieux objectif de 1,5 °C de l'Accord de Paris et pour passer de la carboneutralité au négatif net en matière d'émissions de GES. »

Pour aider les organisations, comme BMO, à évaluer les options de compensation, BeZero donne à ses clients l'accès à son cadre d'évaluation BeZero Carbon Rating (BCR). Le BCR apporte une transparence accrue et une évaluation de la qualité des solutions disponibles sur le marché volontaire grâce à une évaluation des risques fondée sur des preuves de l'efficacité des solutions d'élimination et de compensation du carbone accréditées par l'industrie. Pour ce faire, il attribue des notes allant de AAA+ à A, en tenant compte de plusieurs facteurs de risque, notamment la permanence, l'additionnalité et l'attribution excessive de crédits carbone. La technologie de CAD de CE est la seule solution à bénéficier de la plus haute notation, soit AAA+.

« Une technologie d'élimination du carbone telle que la capture atmosphérique directe doit être adoptée de manière précoce par les clients pour pouvoir être déployée rapidement à grande échelle, a précisé le chef de la direction de BeZero Carbon, Tommy Ricketts. Cet achat par BMO est un moment décisif pour l'avenir de la capture atmosphérique directe, et un signal fort pour le marché que cette technologie devrait devenir un élément essentiel d'une infrastructure carboneutre. »

L'élimination du dioxyde de carbone par la CAD avec stockage géologique permanent permet d'éliminer physiquement le dioxyde de carbone de l'air, ce qui inverse essentiellement le processus d'émission. En découplant la capture du dioxyde de carbone de la source d'émission, la capture peut être utilisée pour neutraliser toute émission de dioxyde de carbone, partout dans le monde et à tout moment. Les clients disposent ainsi d'un outil efficace et vérifiable, capable de s'attaquer à leurs sources d'émissions les plus difficiles, ainsi que d'un moyen fiable de supprimer les émissions du passé.

« Le monde est témoin d'une augmentation considérable et nécessaire des engagements envers la carboneutralité, ajoute Steve Oldham, chef de la direction de Carbon Engineering. En même temps, il est essentiel d'établir et de maintenir des normes transparentes et scientifiques pour respecter ces engagements, et nous sommes heureux de voir des chefs de file du secteur, comme BeZero Carbon et BMO, travailler ensemble dans ce sens. Des solutions, comme la technologie de capture atmosphérique directe de Carbon Engineering, sont réalisables et disponibles aujourd'hui pour soutenir les entreprises et les administrations publiques dans leurs plans de durabilité afin qu'elles respectent leurs engagements. »

Les unités d'élimination du carbone de BMO sont achetées à l'avance, ce qui permet de réserver de la capacité alors que le développement des installations de CAD est en cours. La première installation commerciale qui utilisera la technologie CAD de CE devrait être fonctionnelle en 2024. Elle est développée aux États-Unis par 1PointFive (en anglais) et devrait permettre de capturer jusqu'à un million de tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique par an.

En tant que l'une des premières grandes banques canadiennes à signer les Principes pour une banque responsable des Nations Unies, BMO s'est engagé à soutenir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et de l'Accord de Paris sur le climat. BMO est membre de l'Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l'environnement avec le secteur financier (UNEP-FI) et signataire des Principes pour une banque responsable, représente l'Amérique du Nord au comité de direction des Principes de l'Équateur et préside l'Initiative intersectorielle sur la biodiversité. BMO est membre du Partenariat pour la comptabilité financière du carbone (Partnership for Carbon Accounting Financials - PCAF) et de la NZBA, qui reconnaît le rôle vital des banques dans le soutien à la transition mondiale de l'économie réelle vers l'objectif de carboneutralité.

Carboneutre depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. Depuis décembre 2019, BMO a réalisé des cadres de financement durable et vert, et octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs, allant de la fabrication et de l'emballage aux mines et métaux, et à l'énergie. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, cette année, BMO a mis sur pied une équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, l'indice mondial Dow Jones de développement durable et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute. Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Carbon Engineering

Fondée en 2009, Carbon Engineering (CE) est une entreprise canadienne spécialisée dans les énergies propres. CE se concentre sur le déploiement mondial de la technologie de capture atmosphérique directe (CAD) à grande échelle qui capte le dioxyde de carbone (CO₂) de l'atmosphère afin qu'il puisse être stocké de façon permanente en profondeur ou utilisé pour produire des carburants de transport propres et abordables. Depuis une usine pilote située en Colombie-Britannique, CE capture le CO₂ de l'atmosphère depuis 2015. Aujourd'hui, avec ses partenaires, CE s'efforce de déployer des installations commerciales à grande échelle sur plusieurs marchés dans le monde entier.

À propos de BeZero Carbon

Lancée en avril 2020, BeZero Carbon est une entreprise de solutions climatiques basée à Londres. BeZero Carbon offre un centre intégré de données, de produits et de services destinés à l'ensemble de l'économie climatique, fournissant des renseignements sur le marché du carbone et des solutions de décarbonisation pour toutes sortes d'organisations. L'équipe de BeZero Carbon réunit des professionnels expérimentés dans les domaines des sciences de la terre, de l'économie, de l'ingénierie et de la technologie. Son objectif est d'aider les organisations à s'adapter et à prospérer dans un avenir à faible émission de carbone en adoptant une approche systématique du changement systématique.

