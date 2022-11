L'indice de référence du système financier 2022 de la World Benchmarking Alliance a évalué 400 institutions financières dans le monde entier

L'accent est mis sur la gouvernance, les frontières planétaires et les droits de la personne et les questions sociales

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW/ - BMO a été reconnu comme l'institution financière la mieux classée au monde par le nouvel indice de référence mondial de la World Benchmarking Alliance (WBA) pour sa contribution au progrès en faveur d'une économie juste et durable.

La WBA, dont la mission est de faire progresser les objectifs de développement durable de l'ONU, classe 2 000 des entreprises les plus influentes du monde en fonction de leur rendement par rapport à plusieurs indices de référence sectoriels. Le Financial System Benchmark (en anglais) de 2022, annoncé lors de la COP27, évalue de manière indépendante 400 institutions financières du monde entier dans trois domaines : la gouvernance, les frontières planétaires et les droits de la personne et les questions sociales.

« En tant qu'organisation animée par une raison d'être, BMO s'est engagée à bâtir une économie florissante et un avenir durable, et à éliminer les obstacles à l'inclusion, a déclaré Michael Torrance, chef de la durabilité, BMO. Nous sommes honorés que les progrès que nous réalisons dans ces domaines, qui incluent notre ambition climatique d'être le partenaire principal de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre, soient reconnus. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, et nous restons attachés à notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

La WBA a noté la solide performance de BMO dans les trois domaines de mesure, soulignant qu'il s'agit de l'une des rares institutions financières à avoir fixé des objectifs pour l'impact environnemental et social de ses activités de financement et à suivre les progrès réalisés par rapport à ces objectifs. De plus, BMO offre de nombreux produits et programmes qui soutiennent le progrès vers une économie plus juste et plus durable, notamment :

un engagement de 5 milliards de dollars sur cinq ans visant à agir sur les principaux obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités aux États-Unis;

a agi à titre de cochef de file pour la réussite de la première transaction d'obligations vertes du gouvernement du Canada ;

du gouvernement du ; première institution financière au monde à mettre en œuvre la fonction True Name (en anglais) de Mastercard, qui permet aux personnes d'utiliser leur véritable prénom sur leurs cartes personnelles de débit et de guichet automatique sans avoir à changer de nom.

En mars 2021, BMO a annoncé son ambition climatique, qui comprend le lancement de l'Institut pour le climat de BMO, dans l'optique d'être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre. Cet objectif cadre avec un engagement précédent de mobiliser 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le dernier Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici . Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter sa page Changements climatiques .

Pour en savoir plus sur le classement de BMO selon l'indice de référence du système financier, consultez le site Web de la World Benchmarking Alliance (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

