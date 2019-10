BMO émet pour la première fois des obligations durables

La Banque poursuit son engagement à avoir le cran de faire une différence pour un avenir durable

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui la clôture de l'émission de ses toutes premières obligations durables de trois ans, d'un montant de 500 millions de dollars américains, qui vise à soutenir l'engagement de la Banque en matière de financement durable. Le produit des obligations durables sera affecté aux catégories d'actifs verts et sociaux admissibles, notamment les énergies renouvelables, les bâtiments et infrastructures écologiques, la prévention et le contrôle de la pollution, l'utilisation durable des sols, les petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes, les communautés autochtones et les autres catégories admissibles définies dans le cadre de financement durable de BMO.

« Avec l'émission de nos premières obligations durables, nous incarnons notre raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires », a déclaré Stephen Lobo, trésorier, BMO Groupe financier. « Nous visons à favoriser des changements positifs, que ce soit par le biais d'émissions d'obligations similaires à l'avenir ou par les nombreuses solutions que nous élaborons. Nous continuerons de participer activement aux marchés financiers pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. »

En septembre 2019, BMO a publié le cadre de financement durable, qui s'aligne sur la raison d'être et la promesse de BMO de favoriser une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Le cadre définit les actifs admissibles dans sept catégories de projets verts et quatre catégories de projets sociaux liés au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Chaque catégorie contribue aux objectifs de développement durable spécifiques définis par les Nations Unies pour résoudre les problèmes de développement durable auxquels le monde est confronté. En phase avec les meilleures pratiques en vigueur dans le marché, le cadre s'aligne sur les principes applicables aux obligations vertes et aux obligations sociales de l'ICMA, et a obtenu un second avis de Sustainalytics.

En juin, BMO s'est engagée à mobiliser 400 milliards de dollars d'ici 2025, par le biais des actions suivantes :

services-conseils et gestion de 250 milliards de dollars d'investissements de clients visant des objectifs durables;

mise à disposition de 150 milliards de dollars en capital pour les entreprises cherchant à obtenir des résultats durables.

En outre, la Banque a annoncé la création d'un fonds d'investissement d'impact doté d'un capital d'amorçage de 250 millions de dollars afin de trouver et d'adapter des solutions en matière de développement durable.

Informations complémentaires sur l'émission actuelle d'obligations durables

Les obligations durables porteront intérêt à un taux fixe de 2,050 pour cent par an et viendront à échéance le 1er novembre 2022. Les obligations durables constituent des passifs-dépôts de BMO Groupe financier aux termes de la Loi sur les banques (Canada), sont des obligations non subordonnées et non garanties de la Banque, et sont de même rang que toutes les obligations non subordonnées et non garanties de la Banque, présentes ou futures, sans aucune préférence entre elles (sauf disposition contraire de la loi et sous réserve de l'exercice des pouvoirs de résolution de la Banque).

Les obligations durables sont des billets admissibles à la recapitalisation interne. Les billets admissibles à la recapitalisation interne peuvent être convertis en totalité ou en partie - au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations et en une ou plusieurs étapes - en actions ordinaires de la Banque ou de l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées aux termes du paragraphe 39.2 (2.3) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada et être modifiés ou abolis en conséquence, sous réserve de l'application des lois de la Province de Québec et des lois fédérales du Canada applicables au fonctionnement de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada en ce qui concerne les obligations durables.

L'offre a été faite par un syndicat codirigé par BMO Marchés des capitaux. Le placement a été conclu le 21 octobre 2019. BMO publiera un rapport sur l'utilisation du produit des obligations durables de BMO dans l'année suivant l'émission et annuellement par la suite.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse ne constitue une offre de vente ou d'émission ou une sollicitation d'achat ou d'acquisition d'obligations durables de la Banque de Montréal dans aucun territoire, y compris aux États-Unis, et ne doit pas être interprété comme étant l'une ou l'autre de ces choses. Il ne constitue pas non plus une incitation à mener des activités de placement. Aucune partie de ce communiqué de presse, ni le fait de sa distribution, ne doit servir de fondement à quelque contrat, engagement ou décision de placement que ce soit ni être pris en compte en ce sens. La distribution de ce communiqué de presse et les renseignements qu'il contient peuvent être assujettis à des restrictions juridiques dans certains pays.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives dans ce communiqué de presse peuvent notamment porter sur nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2019 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, et inclure des déclarations de nos dirigeants. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « viser » et « pouvoir ».

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que spécifique. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Ces risques comprennent le risque que les activités et les projets financés par le produit des obligations durables ne répondent pas aux attentes ou aux exigences en matière de durabilité de notre cadre de financement durable ou d'un investisseur, qu'il soit question de l'impact, du résultat ou d'autre chose, et le risque que nous puissions ne pas être en mesure d'utiliser le produit des obligations durables pour financer les activités et les projets admissibles. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de presse de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, le marché de l'habitation au Canada, les marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides, les fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la législation et les interprétations fiscales, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, les changements de législation ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, notre capacité à mettre en œuvre nos plans stratégiques, de conclure des acquisitions et d'intégrer les entreprises acquises, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les estimations comptables critiques et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les modifications de nos cotes de crédit, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les répercussions des éclosions de maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, les changements technologiques, la sécurité de l'information et la cybersécurité, y compris la menace de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de modèle, le risque juridique et réglementaire, le risque d'entreprise, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la rubrique Gestion globale des risques, à la page 78 du Rapport annuel 2018 de BMO, et à la section sur la gestion des risques du Rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2019 qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

