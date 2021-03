/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) (ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui l'émission de 750 millions de dollars canadiens d'obligations Women in Business de cinq ans. Le produit de l'émission des obligations sera affecté aux entreprises appartenant à des femmes, telles qu'elles sont définies dans le cadre de financement durable de BMO, y compris les microentreprises et les PME.

Innover pour soutenir une reprise inclusive

« Alors que les entreprises canadiennes entreprennent de se remettre des impacts économiques de la COVID-19, de nombreuses entreprises dirigées par des femmes devront faire face à des obstacles supplémentaires créés par des barrières systémiques découlant des préjugés sexistes, a déclaré Caroline Dufaux, chef, Gestion du capital et financement, Trésorerie, BMO Groupe financier. Le lancement de nos obligations novatrices Women in Business renforce les engagements axés sur la raison d'être de BMO, lesquels visent à soutenir une société inclusive sans obstacles et une économie florissante en doublant le soutien de la Banque aux entreprises appartenant à des femmes au Canada. »

« Les femmes propriétaires d'entreprise ont été parmi les plus durement touchées par les fermetures liées à la COVID-19, a poursuivi Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Groupe financier. De nombreuses propriétaires travaillent dans des secteurs de services qui continuent à se débattre; un bon nombre d'entre elles ont dû assumer encore plus de responsabilités à la maison, ce qui a ajouté un autre niveau de défi dans la gestion de leur entreprise. Nous reconnaissons le pouvoir des femmes et leur contribution à l'économie et, pour que nous puissions nous rétablir, nous devons tous collaborer pour soutenir les PME appartenant à des femmes. »

Tirer parti de notre cadre de financement durable pour créer des solutions de pratiques exemplaires

Les obligations Women in Business sont une solution directement issue du cadre de financement durable de BMO - qui s'aligne sur la raison d'être et la promesse de BMO de faire une différence pour un avenir durable, une économie florissante et une société inclusive, et définit les actifs admissibles selon sept catégories de projets verts et quatre catégories de projets sociaux. Chaque catégorie contribue aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à la résolution des problèmes de développement durable auxquels le monde est confronté. En phase avec les meilleures pratiques en vigueur dans le marché, le cadre s'aligne sur les Principes applicables aux obligations vertes de 2018, les Principes applicables aux obligations sociales de 2018 et les Directives applicables aux obligations durables de 2018 de l'International Capital Markets Association (ICMA), ainsi que sur les Principes applicables aux prêts verts de 2018 de la Loan Market Association (LMA). Le cadre a obtenu un deuxième avis de Sustainalytics.

Informations complémentaires sur l'émission des obligations Women in Business

Les obligations Women in Business porteront intérêt à un taux fixe de 1.758 pour cent par an et viendront à échéance le 10 mars 2026. Les obligations Women in Business constituent un passif-dépôts de BMO Groupe financier aux termes de la Loi sur les banques (Canada), sont des obligations non subordonnées et non garanties de la Banque, et sont de même rang que toutes les autres obligations non subordonnées et non garanties présentes ou futures de la Banque sans aucune préférence entre elles (sauf disposition contraire de la loi et sous réserve de l'exercice des pouvoirs de résolution de la Banque).

Les obligations Women in Business sont des billets admissibles à la recapitalisation interne. Les billets admissibles à la recapitalisation interne peuvent être convertis en totalité ou en partie - au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations et en une ou plusieurs étapes - en actions ordinaires de la Banque ou de l'une ou l'autre de ses sociétés affiliées aux termes du paragraphe 39.2 (2.3) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Loi sur la SADC) et être modifiés ou abolis en conséquence, sous réserve de l'application des lois de la Province de Québec et des lois fédérales du Canada applicables au fonctionnement de la Loi sur la SADC en ce qui concerne les obligations Women in Business.

Les obligations Women in Business n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » ou pour le compte ou au bénéfice d'une « personne des États-Unis » (au sens du Règlement S de la Securities Act), à moins qu'elles soient inscrites ou bénéficient d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Securities Act. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

L'émission devrait être conclue le 10 mars 2021. BMO Marchés des capitaux agit à titre d'agent principal sur l'émission. BMO publiera un rapport sur l'utilisation du produit des obligations Women in Business de BMO dans l'année suivant l'émission et annuellement par la suite.

BMO et l'avancement des femmes

BMO s'engage à faire progresser les femmes en tant que leaders à la Banque et en tant qu'entrepreneures et investisseuses dans le milieu des affaires.

Dans le cadre de sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 , BMO a fixé de nouveaux objectifs en matière de diversité pour les postes de principaux leaders et de dirigeants, notamment le maintien du leadership de la Banque au chapitre de la diversité des sexes, avec au moins 40 pour cent des postes de principaux leaders occupés par des employées qui s'identifient comme des femmes.

Le programme BMOpourElles vise la parité entre les sexes pour nos clients, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance en leurs finances et en leur avenir financier.

En 2018, BMO s'est engagé à mettre 3 milliards de dollars en capital à la disposition des femmes propriétaires d'entreprise au Canada sur trois ans. En 2019, à l'appui de sa raison d'être, la Banque a pris l'engagement audacieux de doubler son soutien aux femmes entrepreneures d'ici 2025.

En 2020, le programme de bourses BMO rend hommage aux femmes a versé 100 000 $ en bourses à dix femmes propriétaires d'entreprise en plus de lancer un répertoire d'entreprises appartenant à des femmes pour encourager les Canadiens à soutenir les femmes entrepreneures.

En 2019, BMO est devenue la première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU.

. En 2021, BMO a annoncé un financement de 1,2 million de dollars à SheEO, une entreprise à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier de BMO permettra à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates de 2021 qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

