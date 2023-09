MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - En tant que Banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, BMO a annoncé des avantages accrus pour ses employés qui sont membres de la communauté militaire canadienne et leurs familles. À compter du 1er octobre 2023, ces employés de BMO seront admissibles à des prestations complémentaires pour congé militaire en tant que réservistes militaires et à un congé pour la famille d'un militaire si un membre de la famille de l'employé est réserviste militaire.

La prestation complémentaire pour congé militaire élargie de BMO garantit que le revenu des employés n'est pas affecté lorsqu'ils doivent s'absenter pour suivre une formation militaire ou pour servir dans l'armée. Il comprend jusqu'à huit semaines de prestations complémentaires pour la formation et jusqu'à 52 semaines pour tous les déploiements opérationnels au pays et à l'étranger, y compris le déploiement national visant à protéger les Canadiens contre les catastrophes naturelles. Le congé pour la famille d'un militaire garantit jusqu'à 30 jours de congé non rémunéré avec protection de l'emploi aux employés de BMO dont un membre de la famille est réserviste et doit participer à une formation ou à un déploiement.

« BMO est fier d'élargir son offre d'avantages sociaux afin de consolider sa position de Banque officielle de la communauté de la Défense canadienne et de se placer en tête des banques canadiennes, a déclaré Vanessa Lewerentz, chef de l'inclusion, BMO. La création d'un milieu de travail diversifié et inclusif, à l'image des collectivités que nous servons, est essentielle à notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires. »

« Gérer et coordonner le temps passé hors du travail peut être stressant pour les réservistes et leurs familles en raison des responsabilités qu'ils doivent assumer pour servir notre pays, a rappelé Juron Grant-Kinnear, membre de la Force de réserve des Forces armées canadiennes, secrétaire général adjoint et responsable des Affaires juridiques, BMO. Cette politique améliorée m'apporte, ainsi qu'à mes collègues réservistes, une plus grande tranquillité d'esprit sur le plan financier, en particulier pendant les périodes de congé militaire prolongé. »

En tant que Banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, BMO est fière de soutenir la communauté militaire. Parmi les autres initiatives, citons :

BMO a établi un partenariat avec les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes afin d'offrir des solutions bancaires à la communauté de la Défense canadienne;

commanditaire de la Course de l'Armée du Canada depuis 2008, de la Course de l'ARC et du Défi vélo de la Marine, de la Course de l'Armée du Canada , avec le soutien d'activation des employés de BMO;

depuis 2008, de la Course de l'ARC et du Défi vélo de la Marine, de la Course de l'Armée du , avec le soutien d'activation des employés de BMO; BMO sert plus de 100 000 membres de la communauté de la Défense canadienne à partir d'août 2023, ce qui nous permet d'atteindre l'objectif de la Banque de doubler ce segment de clientèle avec deux ans d'avance;

environ 90 succursales de la communauté de la Défense canadienne servant des clients dans environ 33 bases et unités militaires partout au Canada ;

; des remises spéciales et des avantages bancaires pour les clients des services bancaires aux particuliers et aux entreprises au Canada , permettant aux clients de BMO d'économiser plus de 16,8 millions de dollars en frais mensuels en 2022;

, permettant aux clients de BMO d'économiser plus de 16,8 millions de dollars en frais mensuels en 2022; une partie de chaque transaction effectuée avec la carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes est versée à Appuyons nos troupes, l'œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes. La carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes a récemment atteint le million de dollars de dons;

le groupe-ressource d'employés Conseil consultatif des vétérans de BMO aide les collègues qui sont des réservistes, d'anciens combattants et des conjoints de militaires;

une page d'embauche adaptée aux militaires sur jobs.bmo.com;

en 2021, BMO a fait l'annonce de 150 000 $ versés au Lost Post Fund, à Veteran's House Canada et à Wounded Warriors Canada.

Pour plus d'informations sur la manière dont BMO soutient la communauté de la Défense canadienne, veuillez consulter www.bmo.com/cdc

À propos de BMO

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

