Le permis permet à BMO de s'engager dans la commercialisation, la vente et la distribution de titres à revenu fixe étrangers

MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui son inscription en tant que société titulaire d'une licence de négociation de titres au Japon, marquant ainsi l'expansion de sa présence dans la troisième plus grande économie du monde et le quatrième plus grand partenaire d'exportation du Canada. Cette licence permet à BMO d'améliorer le service qu'elle offre à ses clients existants, d'attirer de nouveaux clients qui préfèrent traiter avec des banques soumises à la réglementation nationale et de s'engager dans la commercialisation, la vente et la distribution de titres à revenu fixe étrangers, y compris des taux américains et canadiens, des produits de crédit et des produits titrisés, jetant ainsi les bases de l'expansion des autres activités de BMO.

« Nous sommes emballés par notre potentiel de croissance au Japon et par l'occasion qui nous est donnée de mieux servir notre clientèle croissante au Japon grâce à un savoir-faire en matière de produits bien adaptés aux besoins des investisseurs japonais, s'est réjoui Rob Yeung, chef à l'échelle nationale, International et chef, Actions mondiales et solutions de financement, BMO Marchés des capitaux. L'expansion de nos activités au Japon s'inscrit dans la stratégie de BMO Marchés des capitaux, qui vise à établir une capacité de distribution de premier ordre à l'échelle internationale et en Amérique du Nord. Nous sommes impatients de pouvoir puiser dans un vaste bassin de talents des Marchés mondiaux pour compléter nos efforts de couverture en Asie. »

« BMO a demandé une licence de négociation de titres après un examen stratégique qui a montré une forte corrélation entre nos produits des Marchés mondiaux et la demande au Japon, a déclaré Yuko Kamiya, directrice générale représentante, BMO Japan Securities Ltd., au Japon. Le Japon est le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor américain, un vaste bassin d'investisseurs dans les produits hypothécaires et titrisés, et l'un des participants étrangers les plus actifs dans les obligations canadiennes. »

BMO a ouvert son premier bureau de représentation au Japon en 1962, puis une succursale bancaire en activité de 1981 à 1996. Depuis lors, les clients japonais de BMO sont servis par sa succursale de Hong Kong. En 2020, BMO a inauguré un bureau de représentation à Tokyo, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de la nouvelle société autorisée BMO Japan Securities Ltd.

