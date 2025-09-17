MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle diminuait son taux préférentiel en dollars canadiens de 4,95 pour cent à 4,70 pour cent, avec prise d'effet le 18 septembre 2025.

