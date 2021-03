Nos clients sont prêts à agir, mais bon nombre d'entre eux, en particulier les petites et moyennes entreprises, ont besoin de conseils et d'expertise pour orienter leur action. Ce défi est pour BMO une occasion de contribuer à changer les choses, d'aider ses clients et de stimuler la valeur et la croissance à long terme. Notre ambition est claire : être le principal partenaire de nos clients pour la transition vers un monde carboneutre.

Notre optimisme à l'égard de l'avenir repose sur la conviction que nous résoudrons ce problème en appliquant le même esprit d'entreprise et d'innovation que nous développons depuis plus de deux siècles. Les enjeux sont élevés, tout comme le niveau de concertation sans précédent des gouvernements, des communautés d'affaires et des particuliers pour agir afin de changer les choses - et nous devrons tous travailler ensemble pour y parvenir. Vous pouvez compter sur BMO pour montrer la voie à suivre. »

- Darryl White, chef de la direction

BMO annonce son ambition d'atteindre la carboneutralité.

BMO développera des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre.

Inauguration de l' Institut pour le climat de BMO , une nouvelle organisation multidisciplinaire exploitant la science, l'analyse fondée sur des technologies innovantes et une expertise de pointe.

BMO va plus que doubler son engagement à l'égard de la finance durable en offrant 300 milliards de dollars en crédit et en prises fermes durables et en mobilisant 700 milliards de dollars par l'intermédiaire de services de représentation et de gestion de placements d'ici 2025.

Fort de son engagement de longue date en faveur d'un avenir durable, de son soutien à l'Accord de Paris sur le climat et de ses antécédents de solide rendement opérationnel en matière de durabilité, BMO a annoncé aujourd'hui un nouvel engagement à être le principal partenaire de ses clients pour un monde carboneutre, et les mesures globales qu'il prendra dans ses activités et opérations de financement pour soutenir la transition économique requise afin d'atteindre cet objectif essentiel.

« Les changements climatiques constituent l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés et pour y faire face, BMO lance l'Institut pour le climat de BMO. L'Institut réunira des ressources intellectuelles et technologiques pour nous doter des données et des informations nécessaires pour être le principal conseiller de nos clients et de nos partenaires sur les risques et occasions liés au climat auxquels font face le secteur financier et certains secteurs névralgiques où nos clients exercent leurs activités », a déclaré Simon Fish, président de l'Institut pour le climat de BMO et conseiller spécial du chef de la direction en matière d'ESG.

L'Institut pour le climat de BMO

L'Institut pour le climat de BMO fera appel à la science, à des techniques d'analyse, à des experts et à différents partenaires pour comprendre et gérer les possibilités et les risques financiers liés au changement climatique et à la transition pour les clients et la Banque. L'Institut stimulera un leadership éclairé à l'intérieur et à l'extérieur de la Banque, réunira les parties en vue d'agir pour le climat et fournira des informations et des pratiques exemplaires aux secteurs d'activité, aux administrations publiques, aux universités et aux investisseurs pour les aider à dégager des solutions climatiques.

L'Institut pour le climat de BMO offrira en exclusivité une nouvelle plateforme d'analyse du climat conçue par les équipes Durabilité et Labos d'IA de BMO en collaboration avec des partenaires externes. En tirant parti de données géospatiales et de la modélisation scientifique de pointe, la plateforme générera des informations exploitables sur les impacts du changement climatique sur les actifs physiques.

Mobilisation pour la finance durable

Tirant parti de ses capacités existantes en matière de finance durable et des enseignements de l'Institut pour le climat, BMO aidera ses clients à faire progresser les objectifs de durabilité, y compris la transition vers un monde carboneutre, en plus que doublant son engagement de mobilisation pour la finance durable. Le nouvel engagement de BMO consiste à offrir 300 milliards de dollars en capital aux clients qui recherchent des résultats durables par le biais de crédit, de prises fermes, de services consultatifs et d'investissements écologiques, sociaux et durables d'ici 2025; et à mobiliser 700 milliards de dollars d'actifs sous services-conseils et d'actifs sous gestion par l'intermédiaire du service de représentation (reo®) et des stratégies d'investissement responsable de BMO Gestion mondiale d'actifs.

Adoption de mesures définitives

« La carboneutralité est une ambition qui doit englober toutes les composantes de l'économie et de la société. BMO reconnaît qu'en tant qu'institution financière, nous jouons un rôle essentiel pour catalyser l'action climatique, financer une transition juste vers une économie à faibles émissions de carbone et travailler avec nos clients afin de comprendre les risques et les occasions de cette transformation déterminante. Beaucoup de travail sera nécessaire pour atteindre cet objectif; cet effort nécessitera une compréhension approfondie et des solutions innovantes. La stratégie de BMO nous positionnera pour devenir un véritable partenaire de nos clients et les aidera à trouver des solutions qui soutiennent leurs stratégies d'affaires tout en favorisant l'atteinte des objectifs climatiques », a indiqué Michael Torrance, chef de la durabilité, BMO Groupe financier.

En lançant son ambition d'un monde carboneutre, BMO adopte les mesures suivantes :

Dans le cadre d'un nouvel objectif, BMO s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030 par rapport au niveau de référence de 2019 en adoptant des approches scientifiques, tout en continuant à maintenir la carboneutralité de ses activités (depuis 2010) et à faire correspondre 100 % de sa consommation globale d'électricité avec des achats d'énergie renouvelable (depuis 2020).





à faire correspondre 100 % de sa consommation globale d'électricité avec des achats d'énergie renouvelable (depuis 2020). BMO vise la carboneutralité de ses prêts d'ici 2050 et s'engage à établir des cibles intermédiaires ( 2030) et à plus long terme (2050) de réduction des émissions financées en partenariat avec ses clients. BMO rendra compte des progrès réalisés chaque année à compter de 2021.





s'engage à établir des cibles intermédiaires ( à plus long terme (2050) de réduction des émissions financées en partenariat avec ses clients. BMO rendra compte des progrès réalisés chaque année à compter de 2021. En tant que l'une des premières grandes banques à signer les Principes pour une banque responsable des Nations Unies, BMO s'engage à aligner sa stratégie d'affaires sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, l'Accord de Paris sur le climat et les cadres nationaux et régionaux pertinents.





sur le climat et les cadres nationaux et régionaux pertinents. En tant que membre du Partenariat pour la comptabilité financière du carbone (Partnership for Carbon Accounting Financials - PCAF), BMO commencera à quantifier et à communiquer des données sur les émissions financées en tirant parti de l'approche du PCAF.





BMO Gestion mondiale d'actifs s'est jointe à la Net Zero Asset Managers Alliance et, en tant que membre de l'initiative Climate Action 100+, a aligné son programme de mobilisation des investisseurs sur les ambitions de l'Accord de Paris sur le climat, y compris un monde carboneutre. BMO Gestion mondiale d'actifs fixera une cible intermédiaire en vue d'atteindre un objectif de 100 % d'actifs carboneutres sous services-conseils d'ici 2050.





sur le climat, y compris un monde carboneutre. BMO Gestion mondiale d'actifs fixera une cible intermédiaire en vue d'atteindre un objectif de 100 % d'actifs carboneutres sous services-conseils d'ici 2050. En tant que membre de l'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), BMO Gestion mondiale d'actifs travaillera avec des pairs du secteur bancaire à l'élaboration de mesures, de paramètres et de méthodologies recommandés pour que les propriétaires et les gestionnaires d'actifs deviennent des investisseurs carboneutres.





En tant que membre du comité directeur des Principes de l'Équateur et président de l'Initiative intersectorielle sur la biodiversité (Cross-Sector Biodiversity Initiative), BMO travaillera avec des partenaires pour développer et transmettre des pratiques exemplaires liées à la biodiversité et aux services écosystémiques dans les industries extractives.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour écouter les balados de BMO sur la durabilité, rendez-vous ici. Pour plus d'informations sur la raison d'être de BMO, veuillez vous rendre sur la page Notre raison d'être.

