BMO continue de soutenir les PME clientes par le biais du programme CUEC élargi

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW/ - Afin de continuer à aider les petites et moyennes entreprises à combler l'écart de retour vers la rentabilité, BMO offre désormais à ses clients la possibilité de demander le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) élargi directement sur la page de soutien aux entreprises touchées par la COVID-19 de la Banque.

Grâce à ce programme élargi, les PME qui ont été touchées par la pandémie peuvent demander un prêt supplémentaire de 20 000 $ sans intérêt. Ce montant s'ajoute au prêt initial de 40 000 $ offert dans le cadre du programme CUEC. La moitié de ce financement supplémentaire pourra être radiée si le prêt est remboursé avant le 31 décembre 2022. Pour les clients souhaitant faire une demande, la date limite des demandes au titre du CUEC est reportée au 31 mars 2021. Pour plus de détails sur les exigences du CUEC, les clients sont encouragés à consulter le site https://ceba-cuec.ca/fr/.

« Nous soutenons sans relâche les petites entreprises canadiennes; elles sont les moteurs économiques de notre économie, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Ce programme élargi fournit aux petites entreprises les secours nécessaires, en particulier pour celles qui ne sont pas en mesure d'ouvrir leurs portes pour le moment. Cette pandémie est un défi auquel nous continuons de faire face ensemble, mais c'est un défi pour lequel nous continuons à soutenir nos clients. »

La Banque des entreprises du Canada

BMO continue de soutenir les entreprises canadiennes touchées financièrement par la COVID-19 en mettant à leur disposition les ressources suivantes :

Programme de prêts conjoints de la BDC pour les petites et moyennes entreprises

Programme de garanties de prêt d'EDC pour les petites et moyennes entreprises

Subvention salariale d'urgence du Canada

Centre de ressources pour les petites entreprises avec un contenu et des ressources spécialisés conçus pour aider les entreprises à affronter la COVID-19 et à mieux se positionner pour une croissance future.

En plus d'offrir son soutien par le biais des programmes de soutien gouvernementaux, la Banque a récemment mis en place une nouvelle équipe dédiée aux Services bancaires aux entreprises. L'équipe est structurée de manière à s'assurer que les petites entreprises émergentes au Canada disposent du soutien et des ressources nécessaires à une croissance à long terme.

BMO encourage les clients des Services bancaires aux entreprises à visiter sa page de soutien aux petites entreprises touchées par la COVID-19 pour des mises à jour périodiques et pour en apprendre davantage sur les mesures d'aide.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

