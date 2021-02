MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui être prêt à discuter du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT), un nouveau programme de prêts du gouvernement fédéral élaboré en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC), avec ses entreprises clientes.

En vertu du PCSTT, les entreprises clientes admissibles peuvent demander un prêt non renouvelable d'un montant allant de 25 000 $ à 1 million de dollars. Il est possible de ne payer que les intérêts du prêt pendant un maximum de 12 mois et la période de remboursement maximale est de 10 ans. Les entreprises clientes sont invitées à communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle de BMO pour comprendre comment ce programme et d'autres mesures d'allègement peuvent les aider.

« L'importance de soutenir les secteurs d'activité qui ont été les plus durement touchés par la COVID-19, comme le tourisme, l'hôtellerie, les arts et la culture et le secteur aérien, ne peut être sous-estimée. Ces secteurs ont un impact important sur notre économie et ces mesures d'allègement aideront à atténuer les difficultés financières auxquelles ils ont été confrontés, a indiqué Nadim Hirji, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier. Nous continuons d'encourager nos entreprises clientes à communiquer avec nous pour comprendre comment nous pouvons répondre à leurs besoins. Nous voulons aider celles qui mènent des activités dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie à se redresser », a déclaré Christine Cooper, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

Les conditions d'admissibilité complètes se trouvent sur la page du PCSTT de la BDC.

La Banque des entreprises du Canada

BMO continue de soutenir les entreprises canadiennes touchées financièrement par la COVID-19 en mettant à leur disposition les ressources suivantes :

Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (programme élargi)

Programme de cofinancement de la BDC pour les petites et moyennes entreprises

Programme de garanties de prêt d'EDC pour les petites et moyennes entreprises

Subvention salariale d'urgence du Canada

Centre de ressources pour les petites entreprises proposant du contenu et des ressources spécialisés pour aider les entreprises à affronter la COVID-19 et à mieux se positionner pour une croissance future

« En tant que banque, nous nous tenons aux côtés de nos entreprises clientes depuis le début de la pandémie et nous continuons de le faire maintenant, a soutenu Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Nous continuons de fournir un soutien en facilitant l'accès à des fonds essentiels pour aider nos clients à se rétablir. »

Les clients des Services bancaires aux grandes entreprises de BMO peuvent rester informés sur la COVID-19 et trouver les dernières informations d'experts sur la page de répit destinée aux grandes entreprises clientes.

BMO invite les clients des Services bancaires aux entreprises à visiter sa page de soutien aux petites entreprises touchées par la COVID-19 pour obtenir des mises à jour périodiques et en apprendre davantage sur les mesures d'aide.

