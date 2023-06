Le programme de fidélisation le plus ancien du Canada s'enrichit de nouvelles offres et de nouveaux moyens d'accumuler des milles pour les adhérents

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition du Programme de récompense AIR MILES (AIR MILES) de LoyaltyOne. Cette acquisition est une occasion canadienne de revigorer l'un des programmes de fidélisation les plus célèbres du Canada pour tous les Canadiens qui accumulent des milles de récompense AIR MILES, ainsi que pour les partenaires de tout le pays.

« Nous sommes ravis de ramener la propriété d'AIR MILES au Canada et nous sommes impatients de renforcer son offre pour les adhérents et les partenaires du programme, a déclaré Ernie Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. En tant que partenaire de longue date, nous croyons en la valeur du Programme de récompense AIR MILES et nous sommes confiants quant à la possibilité d'élargir le programme et de fidéliser encore davantage les clients. »

L'envergure de BMO en matière d'innovation et de numérique permettra d'améliorer l'expérience client pour AIR MILES. Au cours des prochains mois, AIR MILES prévoit introduire une vaste gamme de nouvelles améliorations au programme, notamment :

une plateforme de réservation de voyages améliorée proposant des offres plus riches, davantage de moyens de réserver des voyages et de nouvelles façons pour les adhérents d'accumuler des milles;

une nouvelle méthode innovante permettant aux adhérents d'accumuler des milles en prime lors d'achats admissibles grâce à la lecture du reçu de caisse sera d'abord lancée auprès des adhérents du Canada atlantique et les autres régions suivront;

atlantique et les autres régions suivront; de nouvelles occasions d'accumuler et d'échanger des milles avec les plus grandes marques canadiennes dans des catégories comme la mode, les voyages, l'épicerie, la livraison de repas, les articles ménagers et la technologie;

mise à profit des connaissances et de la technologie de pointe d'AIR MILES pour apporter plus de valeur à l'expérience des adhérents et des partenaires.

« L'avenir est prometteur pour AIR MILES, et il s'agit d'une étape importante pour les adhérents et les partenaires de tout le Canada, a ajouté Shawn Stewart, président, Programme de récompense AIR MILES. Nous avons hâte d'apporter une énergie et une excitation accrues au programme avec l'introduction de nouvelles améliorations qui enrichiront l'expérience des adhérents et renforceront la valeur que notre programme apporte à leur vie. »

AIR MILES est l'un des programmes de fidélisation les plus reconnus au Canada, offrant la possibilité d'accumuler des milles et de bénéficier de récompenses auprès de plus de 300 grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, ainsi que dans des milliers de points de vente et de services partout au pays, notamment Shell, MetroMC, Amazon, Samsung, Walmart, et plus encore.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est l'un des programmes de fidélisation les plus reconnus au Canada, avec plus de 10 millions de comptes d'adhérents actifs, ce qui représente plus de la moitié de tous les ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles de récompense auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de points de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. C'est le seul programme de fidélisation de ce type qui offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles de récompense pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

