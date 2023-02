MONTRÉAL et CHICAGO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) et ses filiales BMO Financial Corp. et BMO Harris Bank N.A. (ensemble, « BMO »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu l'acquisition de Bank of the West auprès de BNP Paribas (XPAR : BNP).

L'acquisition de Bank of the West par BMO apporte près de 1,8 million de clients à BMO et renforce sa présence bancaire grâce à plus de 500 succursales et bureaux commerciaux et de gestion de patrimoine supplémentaires dans les principaux marchés de croissance des États-Unis. En tant que huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord, BMO occupe maintenant une position solide dans trois des cinq principaux marchés américains, est présent dans 32 États et réalise une expansion de ses activités auprès des grandes entreprises spécialisées à l'échelle nationale et dispose d'une plateforme bancaire numérique qui aident les clients à améliorer leurs finances dans les 50 États.

Jusqu'à la conversion des systèmes des banques, prévue au début du mois de septembre 2023, les clients continueront d'être servis par l'intermédiaire de leurs succursales, sites Web et applications mobiles respectifs de BMO et de Bank of the West. Au cours des mois à venir, BMO fournira aux clients de Bank of the West des informations clés sur la manière dont la Banque combinée les servira, notamment le plan de conversion de leurs comptes.

Plus d'informations sont disponibles sur le site des BMO reçoit l'approbations réglementaire pour l'acquisition de Bank of the West

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Tous ces énoncés sont faits conformément aux règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et ils sont conçus comme des énoncés prospectifs aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant des plans visant les activités combinées de BMO et de Bank of the West et les répercussions de la transaction sur les finances, l'exploitation et le capital, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Habituellement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de divers verbes ou mots, comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « planifier », « évaluer », « être d'avis », « engager », « objectif », « cible », ou des variations grammaticales négatives de ceux-ci.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que spécifique. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment les avantages escomptés de la transaction proposée, tels que la croissance de nos activités aux États-Unis ne sont pas réalisés dans les délais prévus ou ne se réalisent pas du tout en raison de l'évolution des conditions générales de l'économie et du marché, des taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, des lois et des règlements (y compris les modifications des exigences en matière de capital) et de leur application, et du degré de concurrence dans les zones géographiques et les secteurs d'activité dans lesquels Bank of the West exerce actuellement ses activités; les activités de Bank of the West pourraient ne pas donner les résultats escomptés ou ne pas correspondre aux résultats antérieurs; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement Bank of the West; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à l'intégration de la transaction; l'exposition accrue aux fluctuations des taux de change; et les autres facteurs mentionnés dans la section des Risques pouvant influer sur les résultats futurs, et dans les sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, de marché, d'assurance, de liquidité et de financement, ainsi que les risques opérationnels non financiers, juridiques et réglementaires, de stratégie, environnementaux et sociaux et de réputation, à la section Gestion globale des risques du Rapport de gestion annuel 2022 de BMO, qui présentent tous l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et risques pourraient avoir une incidence négative sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement ces facteurs et risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes à comprendre la transaction proposée, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected]