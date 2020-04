BMO commencera à accepter les demandes pour le programme de répit financier d'EDC pour les entreprises touchées par la COVID-19

MONTRÉAL, le 19 avril 2020 /CNW/ - À compter de demain, les entreprises clientes de BMO peuvent demander les mesures d'allègement financier offertes conjointement avec Exportations et développement Canada (EDC) dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises du gouvernement du Canada. Pour faire une demande dans le cadre du programme d'allègement d'EDC, les entreprises clientes doivent communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle de BMO.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos entreprises clientes pour les aider à traverser cette période de difficultés économiques, en leur offrant des conseils et un accompagnement sur mesure pour répondre à leur besoin de liquidités et de répit, a déclaré Christine Cooper, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier. En travaillant avec EDC pour lancer ce nouveau programme, nous pouvons offrir des mesures de secours supplémentaires pour aider les entreprises touchées à accéder au capital rapidement et efficacement. Nous demeurons engagés envers nos clients et continuerons de les soutenir, a indiqué Nadim Hirji, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier. »

Le programme d'EDC offre aux entreprises admissibles de nouvelles marges de crédit d'exploitation ou des prêts à terme pouvant atteindre 6,25 millions de dollars, dont 80 % sont garantis par EDC. L'échéancier de remboursement sera déterminé au cas par cas. Les entreprises clientes sont encouragées à communiquer avec leur directeur, Gestion relationnelle de BMO pour comprendre en quoi ce programme et d'autres mesures de secours peuvent aider leur entreprise.

« Le programme de soutien d'EDC complète les mesures de secours existantes que nous avons mises en place pour soutenir les entreprises canadiennes et les aidera à obtenir le financement nécessaire pendant cette période d'incertitude », a déclaré Andrew Irvine, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Groupe financier.

En plus du programme d'EDC, BMO continue de travailler avec le gouvernement et le secteur financier pour implanter le Programme d'accès au crédit aux entreprises (PCE) de la Banque de développement du Canada (BDC) pour soutenir davantage les entreprises clientes. BMO prévoit d'annoncer la disponibilité de la solution PCE de la BDC sous peu.

Soutien de BMO aux entreprises clientes

Le programme d'allègement d'EDC s'ajoute à l'aide financière antérieure annoncée par BMO pour soutenir les entreprises canadiennes. Les mesures de secours supplémentaires comprennent :

le report des versements sur les cartes de crédit et les marges de crédit pour petites entreprises;

le report du versement du capital d'un prêt aux petites entreprises;

l'augmentation des marges de crédit pour les petites entreprises afin d'aider au chapitre du fonds de roulement à court terme; aux clients qui demandent une augmentation sur une marge de crédit d'exploitation, BMO peut avancer la paie pour les aider à en assurer le versement;

des programmes de secours sur mesure pour les autres entreprises, qui peuvent inclure des reports de paiement des prêts, des marges de crédit et l'accès à des fonds de roulement supplémentaires;

des conseils individuels pour les plans d'affaires et des options pour surmonter tout problème de liquidité, pour les moyennes entreprises.

Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est également offert aux entreprises dont la masse salariale annuelle se situe entre 20 000 $ et 1,5 million de dollars, et propose des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $. Les critères complets pour les entreprises admissibles, ainsi que le formulaire de demande, se trouvent sur le site sécurisé de BMO.

Les clients des Services bancaires aux grandes entreprises peuvent rester à l'affût des nouvelles de BMO sur la COVID-19 et obtenir les dernières informations d'experts, en consultant la page de répit financier pour les grandes entreprises de la Banque.

Les clients des Services bancaires aux entreprises sont invités à visiter la page d'aide aux petites entreprises touchées par la COVID-19 de BMO pour des mises à jour périodiques et pour en savoir plus sur les mesures de secours.

