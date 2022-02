BMO collabore avec Seaspan Corporation, une importante société de location de porte-conteneurs, pour aligner son financement sur ses objectifs de décarbonisation

Prêt lié à l'alignement de l'intensité carbonique des navires de Seaspan sur la trajectoire de décarbonisation de 2050 de l'Organisation maritime internationale

BMO s'est engagé à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre - 14e prêt lié à la durabilité structuré par BMO au cours des 12 derniers mois

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO), agissant à titre de coordonnateur principal de la structuration de la durabilité au sein d'un syndicat de banques canadiennes, américaines et européennes, a annoncé une entente de financement avec Seaspan, une importante société de location de porte-conteneurs. L'entente, qui modifie une facilité de crédit existante, introduit un mécanisme d'ajustement des marges lié à l'alignement de l'intensité carbonique des navires de Seaspan sur la trajectoire de décarbonisation de 2050 de l'Organisation maritime internationale. L'entente intègre également des dispositions liées à la durabilité dans les contrats d'affrètement, créant ainsi une approche de la décarbonisation basée sur la chaîne de valeur.

Matt Borys, responsable des marchés des capitaux et trésorier de Seaspan, a déclaré : « En tant que leader du secteur, nous estimons qu'il est du devoir de Seaspan, tout en s'alignant sur ses objectifs stratégiques, d'être à l'avant-garde des initiatives de durabilité environnementale. Seaspan a une longue tradition à cet égard et conçoit et construit depuis plus de dix ans des navires dont le rendement énergétique est le meilleur du secteur. Cette structure novatrice de prêt lié à la durabilité créée en partenariat avec BMO permet à Seaspan d'aller au-delà de la technologie. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux visant à aligner notre rendement environnemental sur nos objectifs financiers ainsi que sur ceux de nos clients, créant ainsi une véritable approche de la décarbonisation par la chaîne d'approvisionnement. »

« Alors que les prêts durables continuent de croître dans le monde entier, BMO est fier d'être la première banque canadienne pour la structuration des prêts liés à la durabilité. Aider des clients comme Seaspan à atteindre leurs objectifs ESG est une façon importante pour BMO de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et un excellent exemple des progrès que nos clients, tous secteurs confondus, peuvent réaliser si nous travaillons ensemble à la construction d'un avenir plus durable », a indiqué Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux.

Facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité

D'un montant de 250 millions de dollars américains, la facilité de crédit renouvelable de 3 ans liée au développement durable, comprend des modalités qui réduisent ou augmentent les coûts d'emprunt si les cibles d'intensité carbonique des navires sont atteintes ou non, et si les contrats liés à la durabilité conclus avec les affréteurs sont respectés ou non. BMO Marchés des capitaux et Citigroup Global Markets sont les arrangeurs chefs de file et les teneurs de livres mandatés, BMO Marchés des capitaux agissant en tant que coordinateur du développement durable.

Leader reconnu de la durabilité

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la durabilité, la diversité, la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied une équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour de l'information sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, le tout par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224