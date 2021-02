BMO célèbre le Mois de l'histoire des Noirs

MONTRÉAL et CHICAGO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - À l'aube du Mois de l'histoire des Noirs, BMO célèbre les réalisations des Canadiens noirs et des Afro-Américains au sein de la Banque et dans les collectivités où elle exerce ses activités.

« BMO perçoit le Mois de l'histoire des Noirs comme une occasion de souligner les accomplissements et les importantes contributions des communautés noires au Canada et aux États-Unis, mais aussi de reconnaître qu'il reste encore du travail à faire pour éradiquer les obstacles systémiques, a affirmé Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Notre engagement axé sur notre raison d'être consiste à faire une différence pour créer une société inclusive par l'intermédiaire de la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 que nous avons récemment lancée. Cette stratégie pluriannuelle a pour but de favoriser l'équité, l'égalité et l'inclusion, et vise à offrir des possibilités à nos collègues, à nos clients et aux collectivités que nous servons ainsi qu'à stimuler leur progression. »

Tout au long du mois de février, BMO marquera le Mois de l'histoire des Noirs avec une campagne dans les médias sociaux qui célèbre les entreprises appartenant à des Noirs et leur capacité à surmonter les obstacles au succès. La campagne met en vedette trois véritables petites entreprises clientes de BMO : The Villij, un programme de yoga et de bien-être ayant des succursales partout au Canada; Glorious Malone's Fine Sausage de Milwaukee, au Wisconsin; et Deux Creative, une agence bilingue basée à Toronto.

Le soutien de BMO comprend :

Un appui au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du gouvernement du Canada avec un montant pouvant atteindre 33,3 millions de dollars en capital de prêt pour le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Le fonds accordera des prêts aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs pour soutenir leur croissance et leur réussite.

avec un montant pouvant atteindre 33,3 millions de dollars en capital de prêt pour le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Le fonds accordera des prêts aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs pour soutenir leur croissance et leur réussite. Le lancement de BMO EMpower, un engagement de 5 milliards de dollars sur cinq ans pour éliminer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, les communautés et les familles des minorités aux États-Unis. EMpower est une série d'engagements à long terme conçus pour susciter un changement significatif et défendre l'équité raciale. Pour plus d'informations, consulter : https://newsroom.bmo.com/2020-11-10-BMO-Commits-5-Billion-to-Advance-Inclusive-Economic-Recovery-in-the-U-S (en anglais seulement).

Un engagement à hausser la représentation des employés noirs dans des postes de haute direction à 3,5 % au Canada et à 7 % aux États-Unis d'ici 2025, ainsi qu'un engagement à augmenter la représentation des stagiaires et des employés débutants noirs et latino-américains à 30 % aux États-Unis.

et à 7 % aux États-Unis d'ici 2025, ainsi qu'un engagement à augmenter la représentation des stagiaires et des employés débutants noirs et latino-américains à 30 % aux États-Unis. Le lancement, en collaboration avec Cara, un organisme à but non lucratif de Chicago , d'un programme de développement de la main-d'œuvre axé sur le recrutement de personnes issues de communautés mal desservies et diversifiées dans des rôles de service à la clientèle au sein de la Banque.

, d'un programme de développement de la main-d'œuvre axé sur le recrutement de personnes issues de communautés mal desservies et diversifiées dans des rôles de service à la clientèle au sein de la Banque. La création du Conseil consultatif des employés noirs et latino-américains, regroupement axé sur l'expérience des employés, l'avancement et l'engagement de talents noirs et latino-américains grâce à des groupes de travail spécialisés et à des partenariats avec les groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO.

L'organisation des causeries Échanges audacieux de BMO, des événements virtuels conçus pour connecter nos collègues, nos clients et les collectivités par le biais de conversations franches sur des sujets qui touchent les personnes de couleur.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

