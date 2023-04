Les salles des marchés de BMO de Londres, New York et Toronto font don d'une partie des frais de négociation du jour pour planter des milliers d'arbres

Le programme Des transactions qui font pousser des arbres a permis d'amasser des fonds pour plus de 375 000 arbres à ce jour, avec un objectif de plantation de 500 000 arbres d'ici 2025

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - BMO a célébré le Jour de la Terre plus tôt cette année, en organisant le 19 avril sa troisième journée annuelle Des transactions qui font pousser des arbres, une initiative unique en son genre. Cette approche novatrice de la collecte de fonds a permis d'amasser des fonds pour plus de 375 000 arbres à ce jour. Une partie des revenus des Marchés mondiaux provenant des transactions de la journée sera consacrée à l'objectif global de BMO de planter 500 000 arbres d'ici 2025.

BMO célèbre le Jour de la Terre avec la 3e édition annuelle du programme Des transactions qui font pousser des arbres dans ses salles des marchés mondiaux (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

« Dans le cadre de sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'est engagé à assurer un avenir plus durable, a déclaré Kate Whalen, dirigeante promotrice du programme et chef, Relations avec les entreprises à l'échelle mondiale, BMO Marchés des capitaux. Des transactions qui font pousser des arbres, qui en est à sa troisième année, est un événement auquel toute l'équipe se rallie chaque année. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire partie d'un programme qui aide à réaliser de véritables progrès vers un avenir durable grâce à la plantation d'arbres et à la réduction des émissions de carbone. »

La plantation d'arbres sera réalisée en partenariat avec des organisations telles que veritree et One Tree Planted. La plateforme veritree assure la transparence sur le terrain des efforts de reboisement à l'échelle mondiale et s'associe à des organisations locales de plantation d'arbres qui mènent des projets dans le monde entier. One Tree Planted est une organisation à but non lucratif qui travaille avec des partenaires dans plus de 80 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, d'Europe et du Pacifique.

BMO et la durabilité

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021, y compris le lancement de l'Institut pour le climat de BMO, en mettant l'accent sur le fait d'être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. Cette ambition climatique cadre avec un engagement précédent de mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité continue d'être reconnu dans de nombreux classements mondiaux, dont la première place parmi les banques à l'indice de référence mondial des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, publié lors de la COP 27, l'indice Dow Jones de développement durable, la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute et le palmarès 2023 des 100 sociétés les plus durables du monde de Corporate Knights comme la banque la plus durable en Amérique du Nord pour la quatrième année d'affilée.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être de BMO, Changements climatiques et L'inclusion sans obstacles 2025.

