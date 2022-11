Fondés en 1992, les Services bancaires aux Autochtones de BMO sont au service des peuples et des collectivités autochtones du Canada

Trois organisations qui se concentrent sur l'éducation et la réappropriation culturelle recevront des dons

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW/ - BMO souligne aujourd'hui le 30e anniversaire de ses Services bancaires aux Autochtones en contribuant à des initiatives culturelles et éducatives autochtones dans trois organisations.

« Nous sommes honorés de célébrer une étape aussi importante. Les Services bancaires aux Autochtones sont plus qu'une entreprise à BMO, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, et coprésident du conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Depuis 1992, nous avons établi une forte présence et des racines profondes dans des centaines de communautés autochtones à travers le Canada et nous apprécions la confiance considérable qui nous est accordée alors que nous progressons ensemble vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous marquons les trente dernières années, mais nous sommes encore plus enthousiastes face à l'avenir et à la possibilité de continuer à innover pour servir les clients, les communautés et les entreprises autochtones. »

BMO a créé les Services bancaires aux Autochtones il y a 30 ans, lorsqu'il s'est engagé à faire davantage pour servir les communautés autochtones. Depuis, grâce à un réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises, tant dans les réserves qu'à l'extérieur, BMO offre des produits et des services financiers, notamment du financement pour l'habitation et la rénovation, des services fiduciaires, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement économique et des infrastructures dans les réserves.

Pour marquer cet anniversaire, BMO fait un don de plus de 560 000 $ à trois organisations qui se consacrent à l'éducation et à la réappropriation culturelles, notamment à l'apprentissage de la langue et de la terre traditionnelle, au retour des artefacts culturels et à la création d'espaces sécuritaires pour les étudiants autochtones.

Les bénéficiaires sont choisis en consultation avec les organisations avec lesquelles nous sommes partenaires, les communautés que nous servons et le conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO :

L'Université de Toronto Scarborough, pour la construction d'une maison autochtone, qui permettra aux apprenants, aux enseignants et aux travailleurs de soutien autochtones de s'épanouir sur le campus, et favorisera les occasions de mettre en pratique l'inclusion des autochtones au quotidien.

Newo Wellness, à Saskatoon , un camp de jour qui, grâce à une approche globale et décolonisée axée sur la vision du monde autochtone, proposera des programmes à long terme pour les jeunes visant à leur enseigner des outils de bien-être afin de favoriser l'adoption d'habitudes saines tout au long de la vie.

, un camp de jour qui, grâce à une approche globale et décolonisée axée sur la vision du monde autochtone, proposera des programmes à long terme pour les jeunes visant à leur enseigner des outils de bien-être afin de favoriser l'adoption d'habitudes saines tout au long de la vie. Manitou Asiniy-Iniskim-Tsa Xani, pour la construction d'un centre d'apprentissage conçu par Douglas Cardinal pour abriter la pierre Manitou , la plus grande météorite du Canada . Profondément ancré dans la culture des tribus des bisons des plaines, l'artefact sera enfin ramené à l'endroit où il a atterri pour la première fois, dans la région d'Iron Creek, en Alberta .

« Nous sommes honorés de soutenir des initiatives inspirantes et culturellement pertinentes qui reflètent l'engagement de BMO à faire avancer la cause de la vérité et de la réconciliation par l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique », s'est réjouie Clio Straram, chef, Services bancaires aux Autochtones de BMO.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO collabore avec les communautés autochtones du Canada, cliquez ici pour consulter notre Rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone.

