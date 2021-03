MONTRÉAL et CHICAGO, le 8 mars 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier se joint aux festivités mondiales pour souligner la Journée internationale des femmes et le Mois de l'histoire des femmes. Tout au long du mois de mars, BMO célèbrera les femmes et les filles en plus de renforcer son engagement à éliminer les barrières fondées sur le sexe et à investir dans leur réussite.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux réalisations des femmes, tout en reconnaissant le besoin de continuer à éliminer les obstacles au développement de carrière des femmes, à la Banque et dans le milieu des affaires, comme entrepreneures et investisseuses, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Malheureusement, les femmes perdent du terrain en raison de la pandémie et les entreprises dirigées par des femmes ont du mal à se remettre de ses impacts économiques. C'est pourquoi BMO renforce son engagement envers les femmes en concluant de nouveaux partenariats et en renouvelant des partenariats existants avec des organisations telles que SheEO, Le Projet Prospérité et Plan International Canada, qui partagent ses valeurs et s'alignent sur sa raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

BMO collabore avec SheEO

BMO collabore avec SheEO pour fournir un financement de 1,2 million de dollars canadiens aux femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprises. SheEO, une entreprise à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires, s'est engagée à réduire les obstacles auxquels les entreprises appartenant à des femmes sont confrontées lorsqu'elles tentent d'obtenir du financement et à financer des sociétés de capital de risque qui s'attaquent aux enjeux de durabilité rencontrés dans le monde. L'engagement financier de BMO permettra à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates en 2021 qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. La collaboration de BMO avec SheEO concorde avec l'annonce récente par la Banque de ses objectifs sur cinq ans en matière de diversité et de représentation, qui visent la création d'une société plus inclusive.

Les filles ont leur place

Afin de consolider l'engagement continu de la Banque à favoriser les femmes chefs de file de demain, David Casper, chef de la direction États-Unis, BMO Groupe financier, a accueilli une jeune participante le 2 mars 2021 pour occuper ses fonctions virtuellement. BMO a participé à trois partages de fonction depuis l'annonce du renouvellement de sa commandite principale du programme Les filles ont leur place de Plan International Canada en octobre. Depuis que BMO a renouvelé sa commandite pour une troisième année de suite à l'occasion de la Journée internationale de la fille 2020, des jeunes ont participé à des partages de fonction d'une journée avec Antonio Novillo, chef des technologies de l'information et des opérations, BMO Marchés des capitaux, T&O; et Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier.

Le Projet Prospérité

BMO s'associe à l'organisme Le Projet ProsperitéMC, un nouvel organisme sans but lucratif qui se concentre sur la création et la diffusion de connaissances sur la diversité des genres et l'intersectionnalité dans les échelons supérieurs du monde du travail canadien. Le projet répond à un besoin important de lier explicitement les femmes et la prospérité - soulignant l'importance économique que revêt l'égalité des sexes pendant la pandémie de COVID-19 et à mesure que la société se rétablit. Il adopte une approche intersectionnelle, qui met en lumière l'importance de l'équité et de la valorisation de l'inclusivité. La mission de l'organisme Le Projet Prospérité s'aligne à la fois sur les objectifs de L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO et sur l'accent mis sur une reprise inclusive de la pandémie.

Célébration des entreprises appartenant à des femmes autochtones, noires et de couleur

BMO continue de braquer les projecteurs sur les entreprises appartenant à des femmes par le biais d'une série de contenus sur les briseuses de barrières lancée dans les médias sociaux en février, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. La série présente des femmes chefs d'entreprise issues des communautés autochtones, noires et de couleur célébrant le succès qu'elles ont obtenu en dépit des obstacles qu'elles ont surmontés. De plus, pour marquer l'arrivée de la Journée internationale des femmes, BMO a diffusé aujourd'hui une nouvelle vidéo décrivant son engagement envers les femmes propriétaires d'entreprise et l'élimination des obstacles à l'inclusion.

La très honorable Michaëlle Jean prononce le discours principal lors d'un événement organisé par BMO

Pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs et la Journée internationale des femmes, et pour respecter son engagement à bâtir une société libre de toute barrière à l'inclusion, BMO a organisé, le 24 février 2021, un événement spécial mettant en présence la très honorable Michaëlle Jean, 27e gouverneure générale du Canada et première Canadienne d'origine haïtienne à occuper cette fonction, et réunissant un groupe de dirigeants de BMO, dont Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Intitulé Favoriser l'autonomisation dans une perspective d'équité raciale et de genre, l'événement comprenait une table ronde sur l'intersectionnalité et l'autonomisation animée par Deland Kamanga, chef, Marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux. Les participants de BMO à la table ronde étaient Gillian Noble, chef de l'exploitation, BMO Assurance et BMO Gestion mondiale d'actifs, Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine, Ula Ubani, chef de l'éthique et du code de conduite, et Vanessa Lewerentz, chef de l'inclusion.

Les efforts de BMO pour favoriser un environnement de diversité, d'équité et d'inclusion ont été reconnus au sein de la Banque et au-delà.

BMO figure parmi les 100 meilleures entreprises égalitaires entre les sexes dans le monde selon le rapport et classement mondial d'Equileap sur l'égalité des sexes de 2021.

Des chefs de file de BMO ont été nommées parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada de WXN. Plus récemment, Sherri Griffiths , chef, Grand Ontario, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada , a été nommée en décembre 2020.

BMO figure à l'index d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année de suite.

BMO Harris Bank figure au classement de 2020 des meilleurs employeurs pour la diversité aux États-Unis du magazine Forbes pour la deuxième année d'affilée.

pour la deuxième année d'affilée. En 2018, BMO a annoncé un investissement de 3 milliards de dollars de capitaux dans des entreprises appartenant à des femmes au Canada sur une période de trois ans.

sur une période de trois ans. BMO exploite www.bmopourelles.com, un site Internet qui fournit des outils et des ressources éducatives aux femmes entrepreneures, y compris la série de baladodiffusions Audacieu(se).

La Banque s'engage à doubler son soutien de premier plan aux femmes entrepreneures dans le cadre des engagements liés à sa raison d'être.

BMO honore les réalisations des femmes chefs d'entreprise et chefs de file communautaires dans le cadre du programme BMO rend hommage aux femmes.

En 2020, dans le cadre de l'initiative BMO EMpower lancée aux États-Unis, BMO a engagé 300 millions de dollars américains pour des prêts aux petites entreprises afin d'accroître les ressources destinées aux petites entreprises appartenant à des femmes noires et latino-américaines.

En 2020, BMO Harris Bank a lancé WMN•FINtech, un programme de mentorat pour les entreprises de technologie financière en démarrage dirigées par des femmes et la dernière évolution de BMO Harris / 1871, un programme d'innovation conçu pour donner à plus de femmes entrepreneures la possibilité de faire évoluer la technologie et les produits de pointe.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

