MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - BMO est fier de soutenir la Journée internationale de la fille, une journée déclarée par les Nations Unies pour célébrer les réalisations des filles et s'attaquer aux obstacles particuliers auxquels elles sont confrontées. Cette année, BMO marque la sixième année de son partenariat avec la mission et les activités de la Journée internationale de la fille de Plan International Canada (en anglais) qui aident les filles à atteindre leurs objectifs et à mener la lutte pour l'égalité.

Dans le cadre du programme Les filles ont leur place de Plan International Canada, les jeunes femmes âgées de 14 à 24 ans occupent des postes de leadership, de pouvoir et d'influence pour une journée appelée « Partage des fonctions Les filles ont leur place ». Seulement 10 pour cent des jeunes au Canada visualisent une femme lorsqu'ils pensent à un PDG, selon un sondage de Plan International Canada. Le programme vise à changer cela en amplifiant la voix des filles et en renforçant leur capacité à prendre des décisions en créant des occasions significatives pour qu'elles puissent interagir directement avec des dirigeants, tels que Catherine Roche, chef du marketing, à BMO.

« BMO est fier d'accueillir les jeunes femmes exceptionnelles de Les filles ont leur place pour la sixième année consécutive et de créer des occasions significatives leur permettant de faire progresser leurs compétences en matière de leadership aux côtés d'un mentor cadre supérieur, a déclaré Catherine Roche, chef du marketing, BMO. L'apport de perspectives diverses alimente notre rendement et s'inscrit directement dans notre raison d'être et notre engagement à favoriser le changement pour une société inclusive. »

Les dirigeants de BMO partagent leurs fonctions

Mme Roche a récemment offert son poste à BMO à Kaitlyn, une participante au programme qui est l'ambassadrice des jeunes de cette année.

« Passer la journée avec BMO et assumer le rôle de chef du marketing a été une expérience précieuse, a déclaré Kaitlyn. Au cours de la journée, j'ai été placée dans une position de leadership et j'ai mis mes passions personnelles, l'activisme et les affaires, au premier plan des conversations avec les autres dirigeants. Ouvrir ce dialogue et exprimer mes opinions m'ont permis d'apprendre, une expérience que j'emporterai avec moi à l'avenir. »

Par ailleurs, Kaitlyn, qui se préoccupe de l'accessibilité à l'éducation économique, est aussi directrice de la logistique chez Marketyze, un organisme à but non lucratif qui rend les occasions d'affaires accessibles à des jeunes du monde entier. Passionnée de philosophie et de justice, elle a lancé une entreprise de bracelets qui vise à recueillir 150 000 dollars pour financer l'action en faveur de la vérité et de la réconciliation. Kaitlyn anime aussi régulièrement un balado sur la macroéconomie.

En février 2024. Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, offrira son rôle à une jeune participante au programme, à l'approche de la Journée internationale de la femme.

L'appui à la Journée internationale de la fille est l'une des nombreuses façons dont BMO incarne sa raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires et cadre aussi dans sa stratégie L'inclusion sans obstacles . Plus précisément, BMO s'engage à soutenir l'avancement des femmes au sein de la Banque et à l'extérieur, notamment par les moyens suivants :

En outre, plusieurs femmes occupant des postes de direction au sein de BMO ont été reconnues par des publications de premier plan :

Pour en savoir plus sur le soutien que BMO apporte aux femmes entrepreneurs et sur sa raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, visitez le site bmoforwomen.com.

