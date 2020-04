BMO Banque de Montréal annonce un nouveau taux de cartes de crédit pour les consommateurs et les petites entreprises touchés par la COVID-19

MONTRÉAL, le 4 avril 2020 /CNW/ - Dans le cadre des efforts de secours déployés par BMO pour aider les Canadiens touchés financièrement par la COVID-19, la Banque offrira temporairement un taux d'intérêt de cartes de crédit effectif de 10,99 % pour les particuliers et les petites entreprises qui connaissent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui reçoivent un report de paiement de carte de crédit.

« À mesure que la situation de la COVID-19 évolue, nos équipes s'efforcent d'aider les Canadiens à traverser cette période difficile et d'assurer la sécurité de nos employés et clients pendant que nous livrons cette aide, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Offrir plus d'options à nos clients est un autre moyen de les aider à gérer leur trésorerie et à relever leurs défis financiers. »

Les clients qui ont déjà demandé un report de paiement de carte de crédit avant le 13 avril 2020 recevront automatiquement un taux effectif de 10,99 % et n'ont pas besoin de communiquer avec BMO. Pour les clients qui demandent des reports le ou après le 13 avril, le taux effectif sera offert à ce moment-là.

Comment BMO soutient ses clients

Cette annonce s'ajoute aux mesures existantes annoncées précédemment par la Banque ainsi qu'à celles annoncées par le gouvernement fédéral pour soutenir les consommateurs et les entreprises du Canada. Voici les autres mesures d'allégement introduites par la Banque :

Report de paiements des prêts hypothécaires jusqu'à six mois et report des paiements des prêts et cartes de crédit.

Report du paiement des cartes de crédit et des marges de crédit aux petites entreprises, et report du paiement du capital des prêts aux petites entreprises.

Augmentation des marges de crédit d'exploitation des petites entreprises pour faciliter le fonds de roulement à court terme. Pour les clients qui demandent une augmentation de marge d'exploitation, BMO peut avancer la paie pour les aider à assurer la constance de la rémunération des employés.

Programmes de secours sur mesure pour aider les autres entreprises à gérer leurs coûts d'exploitation, qui peuvent inclure des reports de paiement des prêts et des marges de crédit, et l'accès à des fonds de roulement supplémentaires. Conseils individuels pour les plans d'affaires et des options pour surmonter tout problème de liquidité, pour les moyennes entreprises.

BMO a aidé plus de 70 000 clients avec ses mesures d'allégement et continue de travailler avec des milliers de clients quotidiennement pour leur venir en aide.

En support aux aînés et les autres groupes vulnérables, à la fin du mois, certaines succursales ouvriront une demi-heure plus tôt pour répondre aux besoins bancaires des aînés.

BMO conseille également aux clients de s'inscrire aux Services bancaires en ligne, aux Services bancaires mobiles et aux Services bancaires en ligne pour entreprises, selon le cas. Les capacités en ligne et numériques de BMO sont gratuites et faciles à utiliser, et elles offrent un accès complet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour consulter les mises à jour de BMO sur la COVID-19, visitez https://www.bmo.com/covid19

Pour établir le dépôt direct des prestations de l'Agence du revenu du Canada, veuillez visiter le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/etablir-depot-direct-arc/

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224

Liens connexes

www.bmo.com