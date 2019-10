BMO Assurance offrira une avance sur assurance vie en cas de difficulté financière

L'avance sur assurance vie en cas de difficulté financière de BMO Assurance sera offerte aux personnes en difficulté financière dont l'espérance de vie est inférieure à cinq ans

Élargissement du programme de prestations de compassion de BMO Assurance, qui comprend une avance sur assurance vie en cas de maladie terminale

Les clients peuvent recevoir jusqu'à 250 000 $ pour couvrir les dépenses imprévues et les frais médicaux

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement d'une avance sur assurance vie en cas de difficulté financière, un élargissement de son programme de prestations de compassion.

L'avance sur assurance vie en cas de difficulté financière est une prestation non contractuelle destinée aux titulaires d'une police d'assurance vie permanente émise par BMO Assurance. En vertu de ce programme, ces clients peuvent demander une avance sur le capital-décès prévu à leur police, s'ils font face à des difficultés financières et ont une espérance de vie limitée (inférieure à cinq ans).

« Les Canadiens doivent parfois faire face à des dépenses médicales imprévues à un moment très difficile de leur vie », a déclaré Steven Cooney, premier vice-président et chef, Assurance vie et rentes individuelles, BMO Assurance. « Nous voulons faire plus pour aider nos titulaires de police à faire face aux difficultés liées à la santé. Après tout, nous œuvrons pour le bien-être financier de nos clients. »

Grâce à ce programme, BMO Assurance peut offrir à ses clients une avance pouvant aller jusqu'à 50 pour cent de la prestation de décès de leur police d'assurance vie permanente, jusqu'à concurrence de 250 000 $ (payable par versements annuels échelonnés sur 5 ans).

En plus de l'avance sur assurance vie en cas de difficulté financière, le programme de prestations de compassion de BMO Assurance comprend une avance sur assurance vie en cas de maladie terminale, une prestation non contractuelle qui procure aux clients en phase terminale (dont l'espérance de vie ne dépasse pas 12 mois) une avance unique correspondant à 50 pour cent du capital-décès de leur police (jusqu'à concurrence de 250 000 $).

« Notre organisation préconise activement des solutions pour aider les personnes et les familles aux prises avec des problèmes de santé graves à long terme et qui ont des besoins financiers importants », a déclaré Guy Legault, président et chef de la direction, Conference for Advanced Life Underwriting (CALU). « Nous félicitons BMO pour son leadership et cette première dans le secteur. »

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site bmoassurance.com/conseiller.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de CALU

CALU est la seule organisation professionnelle nationale dédiée aux enjeux de planification avancés liés à la souscription d'assurance vie, à la planification fiscale et à la gestion de patrimoine. Les 650 membres de CALU, tous des chefs de file de leur secteur d'activité, comprennent des conseillers en assurance et en finance, ainsi que des experts en comptabilité, en fiscalité, en droit et en actuariat. Grâce à un partenariat stratégique avec Advocis, nous défendons les intérêts de plus de 13 000 conseillers en faveur de politiques publiques équitables et concurrentielles visant à assurer la croissance et à préserver le bien-être financier des familles d'entreprises canadiennes.

