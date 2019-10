BMO Assurance lance un compte indiciel bonifié offert exclusivement avec les polices d'assurance vie universelle

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui le lancement du compte indiciel bonifié d'actions nord-américaines (CIB), une nouvelle option d'investissement offerte exclusivement avec ses polices d'assurance vie universelle.

« Au Canada, les gens veulent plus de certitudes en ce qui concerne leurs polices d'assurance vie », a déclaré Steven Cooney, premier vice-président et chef, Assurance vie et rentes individuelles, BMO Assurance. « Cela s'avère encore plus important compte tenu de la volatilité récente des marchés. »

Le rendement crédité sur la composante de placement des polices d'assurance vie universelle compte pour beaucoup dans l'atteinte des objectifs financiers. Dans le contexte actuel de faibles taux d'intérêt, certains titulaires de polices veulent des rendements plus élevés que ceux que procurent les options à intérêt garanti, tout en désirant se prémunir contre les risques associés aux comptes liés à des actions. C'est pour ces épargnants que BMO Assurance a créé le CIB.



« Le CIB de BMO Assurance est une option de placement idéale pour ceux et celles qui souhaitent tirer parti du potentiel de hausse des rendements des actions, sans encourir le risque de rendements négatifs », a précisé M. Cooney.

La stratégie de placement qui soutient le CIB est gérée par BMO Assurance en partenariat avec BMO Marchés des capitaux. En combinant des obligations à long terme et des placements en actions renforcés, le CIB peut atténuer le risque de placement pendant les périodes de repli du marché. Le taux crédité est indexé à l'indice composé à faible volatilité S&P/TSX (TXLV) et à l'indice à faible volatilité S&P 500 (SP5LVI), offrant aux titulaires de police une exposition aux rendements liés aux marchés canadien et américain. BMO Assurance applique une formule de nivellement pour offrir à ses titulaires de police un taux crédité plus stable sur ses polices d'assurance vie universelle.

Pour de plus amples renseignements sur le compte indiciel bonifié et les autres produits de BMO Assurance, visitez le site bmoassurance.com/conseiller.

