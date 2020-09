BMO Assurance lance Prospérité Accélérée, une nouvelle option de son régime d'assurance vie entière

La nouvelle option offre des valeurs de rachat initiales plus élevées qui peuvent être utilisées comme garantie pour d'autres occasions, tout en permettant au client de bénéficier de l'assurance vie

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW/ - BMO Assurance a élargi son portefeuille d'assurance vie entière avec le lancement d'une nouvelle option de régime, Prospérité Accélérée. La nouvelle option répond aux besoins des clients qui souhaitent plus de liquidités dans les premières années suivant la souscription d'une police d'assurance et constitue une alternative à l'option Protection Patrimoine, qui met l'accent sur une prestation de décès à long terme et des valeurs de rachat supérieures. Les clients peuvent choisir l'une ou l'autre option lorsqu'ils souscrivent une police d'assurance vie entière de BMO Assurance.

« Depuis le lancement initial de l'Assurance vie entière de BMO en 2017, les conseillers et leurs clients se sont concentrés sur les éléments simples, souples et garantis de ce produit, a déclaré Daniel Walsh, vice-président, Développement des affaires, BMO Assurance. Avec l'ajout de Prospérité Accélérée, les Canadiens ont maintenant une autre option lorsqu'ils envisagent des stratégies de protection financière de leur patrimoine ou de leur entreprise. »

Un produit, deux options de régime

Alliant simplicité et souplesse, les options Prospérité Accélérée et Protection Patrimoine des polices d'assurance vie entière de BMO Assurance offrent les mêmes caractéristiques pour ce qui est des garanties, des options de paiement des primes, du boni de rendement et des avenants. Toutefois, chaque option se distingue sur le plan des taux de prime, des valeurs de rachat garanties et de la croissance de la prestation de décès pour répondre à différents besoins.

Pour les Canadiens qui préfèrent une plus grande liquidité initiale dans leur police d'assurance vie, l'option Protection Accélérée offre des valeurs de rachat initiales plus élevées. Cela peut être une solution idéale pour les propriétaires d'entreprise préférant ne pas immobiliser leur capital dans une police d'assurance vie. Ils peuvent utiliser la valeur de rachat initiale plus élevée comme garantie sur un prêt tiers pour saisir d'autres occasions d'affaires ou d'investissement. Cela permet au client d'avoir accès au capital tout en bénéficiant d'une assurance vie précieuse pour protéger son entreprise ou son patrimoine.

Pour en savoir plus sur l'Assurance vie entière de BMO, veuillez visiter bmo.com/assurance/assurance-vie/assurance-vie-entiere.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected],com, 514-877-8224