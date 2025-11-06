MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - BMO Assurance et Trupanion, le principal fournisseur d'assurance médicale pour chats et chiens au Canada, s'associent pour élargir l'accès à une couverture santé fiable et de haute qualité pour les animaux de compagnie des propriétaires canadiens.

Selon le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances, près de quatre Canadiens sur cinq (79 %) considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres à part entière de leur famille. Cependant, malgré l'amour profond que leur portent leurs propriétaires, seuls environ 4 pour cent des animaux de compagnie canadiens bénéficient d'une assurance médicale1. C'est l'occasion pour BMO et Trupanion de combler cet écart et d'aider les Canadiens à gérer les coûts liés aux soins de santé de leurs animaux de compagnie.

Les propriétaires d'animaux de compagnie de l'Ontario peuvent désormais consulter La Boutique BMO Solutions d'assurance, explorer les options de couverture, obtenir une soumission et s'inscrire facilement en ligne. Le programme sera étendu à d'autres provinces dans le but d'atteindre les familles ayant des animaux de compagnie partout au Canada d'ici janvier 2026. Cette nouvelle boutique en ligne fait partie de BMO Solutions d'assurance inc., une nouvelle société de courtage d'assurance lancée pour mettre à la disposition des Canadiens des produits d'assurance fiables et adaptés à leurs besoins quotidiens. Elle reflète l'engagement de BMO à rendre l'assurance plus accessible et plus pratique.

« À BMO Assurance, notre vision est d'être l'assureur vers lequel les Canadiens se tournent pour tous leurs besoins en matière d'assurance, y compris pour les animaux de compagnie qu'ils aiment tant, a déclaré Rohit Thomas, président et chef de la direction, BMO Assurance. En combinant l'expertise financière reconnue de BMO et la protection pour animaux de compagnie de pointe offerte par Trupanion, nous avons créé une solution entièrement numérique qui établit une nouvelle norme en matière de protection de la santé des animaux de compagnie pour les Canadiens. »

« Chez Trupanion, notre mission est d'accompagner chaque animal tout au long de sa vie, a indiqué Margi Tooth, PDG et présidente de Trupanion. BMO partage ce même engagement à vie : accompagner ses clients à chaque étape de leur vie. Ensemble, nous aidons les familles qui ont des animaux de compagnie à se préparer aux imprévus de la vie. Avec une assistance en tout temps, des paiements illimités et la possibilité de payer directement les vétérinaires lors du règlement, nous sommes fiers d'être aux côtés de BMO et de la communauté vétérinaire afin de garantir que les animaux de compagnie reçoivent les soins qu'ils méritent, lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Fondée au Canada il y a plus de 25 ans, Trupanion s'est développée à partir de ses racines canadiennes pour devenir la première marque d'assurance pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, qui bénéficie de la confiance des vétérinaires et des propriétaires d'animaux de compagnie. Aujourd'hui, Trupanion protège plus d'un million d'animaux de compagnie au Canada, aux États-Unis et en Europe, ce qui reflète une présence transfrontalière et un engagement en matière de soins qui correspondent étroitement à la croissance et à la portée de BMO des deux côtés de la frontière.

À propos de BMO Assurance

BMO Assurance est un fournisseur de confiance qui offre une gamme complète de produits et de services d'assurance, répondant aux divers besoins des particuliers, des familles et des entreprises partout au Canada. BMO Assurance est une marque de BMO Société d'assurance-vie.

Nos solutions vont au-delà de l'assurance vie et des rentes, et englobent l'assurance crédit, l'assurance voyage et les solutions de transfert des risques liés aux régimes de retraite. À BMO Assurance, nous nous engageons à fournir aux conseillers et aux clients des outils novateurs, un service personnalisé et des renseignements stratégiques qui favorisent la réussite.

En tant que membre de BMO Groupe financier, nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, en nous appuyant sur la solidité et la stabilité de l'une des principales institutions financières d'Amérique du Nord. Notre engagement à l'égard de l'innovation et de l'excellence renforce le positionnement de BMO Assurance comme partenaire de confiance pour les conseillers et les clients, aujourd'hui et à l'avenir.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Trupanion

Trupanion est un chef de file en matière d'assurance médicale pour chats et chiens au Canada, aux États-Unis et dans certains pays d'Europe continentale, avec plus de 1 000 000 d'animaux de compagnie actuellement inscrits. Depuis plus de deux décennies, Trupanion offre aux propriétaires d'animaux la tranquillité d'esprit afin qu'ils puissent se concentrer sur le rétablissement de leur animal et non sur le stress financier. Trupanion s'engage à fournir aux propriétaires d'animaux la plus haute valeur en assurance médicale pour animaux de compagnie avec des paiements illimités pour la vie de leurs animaux de compagnie. Grâce à son processus breveté, Trupanion est le seul fournisseur nord-américain à disposer de la technologie permettant de payer les vétérinaires directement en quelques secondes au moment du paiement. Trupanion est inscrite au NASDAQ sous le symbole « TRUP ». L'entreprise a été fondée en 2000 en Colombie-Britannique. Les polices de Trupanion sont émises, aux États-Unis, par son entité d'assurance en propriété exclusive, American Pet Insurance Company et, au Canada, par Accelerant Compagnie d'assurance du Canada ou la Compagnie d'assurance GPIC. Les polices sont vendues et administrées au Canada par Canada Pet Health Insurance Services, Inc. dba Trupanion 309-1277 Lynn Valley Road, North Vancouver, BC V7J 0A2, et aux États-Unis par Trupanion Managers USA, Inc. (licence CA no 0G22803, NPN 9588590). Canada Pet Health Insurance Services, Inc. est une agence d'assurance de dommages enregistrée et un expert en sinistres au Québec #603927. Pour plus d'informations, veuillez consulter Trupanion.com.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 10 juin au 17 juillet 2025. Un échantillon de n=2 501 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

