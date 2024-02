Les demandeurs peuvent désormais être admissibles à une couverture d'assurance vie totale allant jusqu'à 5 000 000 $ sans examen supplémentaire

MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - BMO Assurance a annoncé aujourd'hui des améliorations à son programme de tarification accélérée. Dans le cadre de sa stratégie Le numérique au premier plan, ces améliorations permettent d'accélérer le traitement des dossiers, d'améliorer la productivité des conseillers financiers et de rendre la couverture d'assurance vie plus accessible aux Canadiens.

Ces améliorations sont le résultat d'une solide plateforme d'analyse de données qui a permis à BMO Assurance de remplacer la valeur protectrice des méthodes de diagnostic traditionnelles. Grâce à des questions ciblées sur l'état de santé et le mode de vie, il est possible d'éviter des examens supplémentaires au cours du processus de souscription. De plus, l'exigence d'un électrocardiogramme (ECG) a été supprimée pour tous les produits d'assurance vie. L'exigence d'un rapport du dossier de conduite ne s'appliquera plus non plus à la plupart des âges et des montants de couverture.1 Ces changements accélèrent et simplifient encore le processus de souscription.

Ces améliorations s'appliqueront aux couvertures suivantes :

5 000 000 $ pour les personnes âgées de 18 à 40 ans;

3 000 000 $ pour les personnes âgées de 41 à 50 ans;

750 000 $ pour les personnes âgées de 51 à 60 ans.

« Investir dans nos données et nos analyses a été un moteur stratégique important pour nous au cours des dernières années. L'élimination des goulots d'étranglement dans le processus de souscription a été un élément clé de notre effort de modernisation, a indiqué Rohit Thomas, président et chef de la direction de BMO Assurance. Ces changements aideront les conseillers financiers à gagner du temps et permettront aux consommateurs d'obtenir une couverture plus rapidement et avec moins de paperasserie que jamais auparavant. »

« BMO Assurance s'est engagée à créer et à évoluer vers un écosystème entièrement numérique et la paperasse est en train de devenir chose du passé, a déclaré Katarina Nikolic, vice-présidente et tarificatrice en chef, BMO Assurance. En plus d'accélérer la souscription, les programmes Proposition intelligente et LivraisonIntelligente de BMO Assurance aident les conseillers financiers à demander une nouvelle couverture et à délivrer des polices approuvées dans le cadre d'une expérience plus pratique et entièrement dématérialisée, aidant leurs clients à améliorer leurs finances. »

1 Pour les couvertures d'assurance vie supérieures à 10 millions de dollars, l'exigence peut s'appliquer.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

