Le cadre, qui améliorera la compétitivité d'EDC et de ses clients, contient les premières catégories portant le label de transition au Canada

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) se réjouit du lancement du nouveau cadre d'obligations durables d'Exportation et développement Canada (EDC) et est fier d'avoir joué un rôle dans cet important travail, qui accélérera le développement de la finance durable au Canada et améliorera la compétitivité de nombreuses entreprises canadiennes. Le cadre garantit que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont un élément important dans l'ensemble de l'organisation, soutient les clients d'EDC dans la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone et plus résiliente aux changements climatiques, démontre le leadership d'EDC parmi les institutions financières et sera un outil clé pour continuer à aligner le portefeuille d'EDC sur de solides pratiques ESG.

Le cadre d'obligations durables d'EDC s'aligne sur les Principes applicables aux obligations vertes 2021, les Principes applicables aux obligations sociales de 2021 et les Lignes directrices applicables aux obligations durables 2021 de l'International Capital Market Association (ICMA), et s'inspire des orientations du Guide sur le financement de la transition climatique de 2020 de l'ICMA. Le cadre a reçu l'avis d'une seconde partie, Sustainalytics, un chef de file mondial de la recherche, de la notation et de l'analyse indépendantes en matière d'ESG et de gouvernance d'entreprise. Le cadre d'obligations durables permet de financer des actifs verts, sociaux et de transition, ces derniers comprenant des activités qui décarbonisent les activités d'un client par la capture, l'utilisation et le stockage du carbone, ainsi que par l'utilisation de carburants à faible intensité carbonique. L'inclusion de l'utilisation des produits de la transition est la première du genre au Canada et témoigne de l'engagement d'EDC à financer les activités de décarbonisation de ses clients.

« Travailler de concert avec des partenaires clés comme BMO est crucial pour nous aider à exercer une influence positive sur la compétitivité des entreprises canadiennes et sur leur cheminement vers la durabilité, a déclaré Justine Hendricks, première vice-présidente et chef du développement durable d'EDC. L'ajout d'obligations de transition et d'obligations sociales à notre cadre de travail nous permet de financer les projets et les entreprises qui s'efforcent de catalyser les actions requises pour lutter contre le changement climatique et les inégalités sociales systémiques, et nous encourageons les autres à faire de même. »

« Nous sommes fiers du travail que nous avons effectué avec Exportation et développement Canada pour élaborer un cadre d'obligations durables qui l'aidera à atteindre ses propres objectifs ESG et à faire en sorte que les entreprises canadiennes soient concurrentielles dans un monde confronté à des changements climatiques rapides et à leurs répercussions, a poursuivi Jonathan Hackett, chef, Finance durable et cochef, Transition énergétique, BMO Groupe financier. S'associer à des clients comme EDC pour innover comme ils le font en intégrant les produits de la transition dans leur cadre de travail est une démonstration de la façon dont nous incarnons notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Un leader reconnu de la durabilité

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a octroyé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la décarbonisation, la diversité et l'inclusion, et la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le dernier Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter sa page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224