BMO fait partie d'une vaste coalition d'intervenants comprenant de principales sociétés canadiennes de services financiers et de gestion d'actifs

BMO soutient fermement des normes d'information sur la durabilité cohérentes et internationalement reconnues

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) est fier d'appuyer la candidature du Canada pour accueillir le siège social du nouveau Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board - ISSB). Proposé par les administrateurs des Normes internationales d'information financière, l'ISSB vise à développer un ensemble commun de normes de durabilité mondiales cohérentes, comparables et fiables pour aider à répondre aux besoins des parties prenantes.

Les administrations publiques et le secteur des entreprises du Canada ont une réputation mondiale de solide gouvernance d'entreprise et de pratiques commerciales durables, ce qui en fait l'emplacement idéal pour l'ISSB. Selon les termes de la proposition, Canadian Champions for Global Sustainability Standards - une coalition de grandes sociétés canadiennes de services financiers et de gestion d'actifs, un vaste secteur intersectoriel des principales organisations d'intervenants commerciaux, universitaires, municipaux et environnementaux du Canada et le gouvernement canadien, facilitée par les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) - financeraient conjointement les dépenses d'exploitation de démarrage du siège social de l'ISSB.

« Conformément à notre raison d'être Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires et à notre engagement envers le développement durable, et dans le cadre de notre ambition d'être le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un avenir carboneutre, BMO applaudit la candidature du Canada pour accueillir le siège social du nouveau Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité. Nous tenons également à souligner le leadership de CPA Canada dans la facilitation de la coalition jusqu'à présent, a déclaré Simon Fish, président de l'Institut pour le climat de BMO et conseiller spécial du chef de la direction en matière d'ESG. Nation riche en ressources et en biodiversité, le Canada apporte à ce rôle sa réputation de partisan actif des institutions internationales et son savoir-faire en matière d'établissement de normes et de rapports sur la durabilité, les changements climatiques et l'information liée au climat. »

Une décision sur le siège de l'ISSB devrait être annoncée lors de la 26e conférence annuelle de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021.

Engagement de BMO envers le développement durable et les rapports de durabilité

En tant que l'une des premières grandes banques à signer les Principes pour une banque responsable des Nations Unies (UN Principles for Responsible Banking), BMO s'engage à aligner sa stratégie commerciale sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, l'Accord de Paris sur le climat et les cadres nationaux et régionaux pertinents. BMO est membre de l'Initiative de collaboration du Programme des Nations Unies pour l'environnement avec le secteur financier (UNEP-FI) et signataire des Principes pour une banque responsable, représente l'Amérique du Nord au comité de direction des Principes de l'Équateur et préside l'Initiative intersectorielle sur la biodiversité. En janvier 2021, la Banque a rejoint le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), un partenariat mondial d'institutions financières qui travaillent ensemble pour développer et mettre en œuvre une approche harmonisée pour évaluer et divulguer les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à leurs prêts et investissements.

En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique, qui comprend des plans visant à développer des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un avenir carboneutre. Dans le cadre de l'annonce, la Banque a présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, l'analyse fondée sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la finance durable, BMO s'est engagé à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025.

BMO est un chef de file en matière de durabilité d'entreprise, comme en témoignent de nombreux classements et reconnaissances :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2021 pour une deuxième année de suite

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights

de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour plus d'informations sur les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

Pour plus d'informations sur la candidature du Canada pour accueillir le siège social de l'ISSB, visitez le site de CPA Canada.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

