MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., en tant que gestionnaire des FNB BMO présentés dans le tableau ci-dessous (chacun, un « FNB dissous » et collectivement, les « FNB dissous »), et BMO Investissements Inc. (« BMOII »), en tant que gestionnaire des fonds d'investissement BMO présentés dans le tableau ci-dessous (chacun, un « fonds dissous » et collectivement, les « fonds dissous »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils mettront fin aux FNB dissous et aux fonds dissous, respectivement, le 25 avril 2025 ou vers cette date (la « date de dissolution ») :

FNB dissous Fonds dissous FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (TSX : ESGH/ESGH.F) BMO Fonds d'actions américaines de croissance CMF FINB BMO TIPS américains (TSX : TIPS/TIPS.F/TIPS.U) BMO Fonds d'actions américaines de valeur CMF FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré (Cboe Canada : ZEBA)

FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens (Cboe Canada : ZUEA)



À compter d'aujourd'hui, BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII n'accepteront plus de souscriptions directes de parts des FNB dissous ou des fonds dissous, respectivement. Les droits des porteurs de parts des FNB dissous et des fonds dissous d'échanger ou de racheter des parts des FNB dissous ou des fonds dissous prendront fin à la date de dissolution. Toutes les parts des FNB dissous et des fonds dissous détenues par les investisseurs après cette date feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution.

Vers la date de dissolution, BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII convertiront le portefeuille de chaque FNB dissous et de chaque fonds dissous en espèces, dans la mesure du possible. À la date de dissolution, les biens du FNB dissous et du fonds dissous seront distribués au prorata entre les porteurs de parts respectifs du FNB dissous et du fonds dissous, en fonction de la valeur liquidative par part du FNB dissous ou du fonds dissous en question.

BMO Gestion d'actifs inc. demandera que les parts des fonds ESGH, ESGH.F, TIPS, TIPS.F et TIPS.U soient volontairement radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 21 avril 2025 ou vers cette date. Jusqu'à cette date, les parts de ces FNB dissous continueront d'être cotées et négociées à la TSX jusqu'à la date de dissolution.

BMO Gestion d'actifs inc. demandera à Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») de radier volontairement de sa cote les parts des fonds ZEBA et ZUEA le ou vers le 21 avril 2025. Jusqu'à cette date, les parts de ces FNB dissous continueront d'être cotées et négociées sur Cboe Canada jusqu'à la date de dissolution.

BMOII demandera que les parts de la série FNB du BMO Fonds d'actions américaines de croissance CMF (TSX : ZUGE) et du BMO Fonds d'actions américaines de valeur CMF (TSX : ZUVE) soient volontairement radiées de la cote de la TSX le ou vers le 21 avril 2025. Jusqu'à cette date, les parts des fonds ZUGE et ZUVE continueront d'être cotées et négociées à la Bourse de Toronto jusqu'à la date de dissolution.

BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII publieront chacune un communiqué de presse supplémentaire vers la date de dissolution confirmant les détails définitifs de chaque FNB dissous et de chaque fonds dissous, respectivement. De plus amples détails sur les dissolutions seront envoyés par la poste aux détenteurs de parts inscrits des FNB dissous et des fonds dissous au moins 60 jours avant la date de dissolution.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter le site www.bmogam.com.

Les placements dans les fonds d'investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les parts des FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Un investisseur qui achète des parts du FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré ou du FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens (chacun, un « fonds ») autrement que le premier jour d'une période de résultat cible (telle que définie dans le prospectus simplifié du fonds) et/ou qui rachète ou vend des parts du fonds avant la fin d'une période de résultat cible peut obtenir des résultats très différents des résultats cibles recherchés par le fonds pour cette période de résultat cible. Pour atteindre les résultats cibles recherchés par le fonds pour une période de résultat cible, l'investisseur doit détenir des parts du fonds pendant l'ensemble de cette période de résultat cible. Veuillez consulter le site Internet des fonds (https://www.bmogam.com/ca-fr/produits/resultat-structure) pour obtenir des informations importantes sur les dates de début et de fin de la période de résultat cible et sur le plafond applicable.

MSCI ou Bloomberg ne parrainent et n'endossent pas le FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement, n'en font pas la promotion et n'assument par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ce FNB ou de tout indice sur lequel se fonde ce FNB. Le prospectus simplifié du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI ou Bloomberg ont avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB associés.

« BLOOMBERG® » et l'indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond (série L) (l'« indice ») sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg »), et ont été concédées sous licence à BMO Gestion d'actifs inc. (le « titulaire de licence ») et au FINB BMO TIPS américains (le « FNB ») aux fins de certaines utilisations. Bloomberg n'est pas affiliée au titulaire de licence, et elle n'approuve pas, n'endosse pas, n'examine pas ou ne recommande pas le FNB. Bloomberg ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des renseignements relatifs au FNB.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

