MONTRÉAL, ler 1er avril 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., en tant que gestionnaire des FNB BMO présentés dans le tableau ci-dessous (chacun, un « FNB dissous » et collectivement, les « FNB dissous »), et BMO Investissements Inc. (« BMOII »), en tant que gestionnaire du fonds d'investissement BMO présenté dans le tableau ci-dessous (le « fonds dissous »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils mettront fin aux fonds suivants, avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 19 juin 2026 ou vers cette date (la « date de dissolution ») :

FNB dissous Fonds dissous FINB BMO obligations de

sociétés notées BBB (TSX :

ZBBB) BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie

(séries A, T6, F, F (parts couvertes), F6, I, série FNB (Cboe

Canada : TOWR), série Conseiller et série Conseiller (parts

couvertes) FNB BMO agriculture

mondiale (TSX : ZEAT)

FINB BMO MSCI ACWI

actions alignées sur

l'Accord de Paris (TSX :

ZGRN)



À compter d'aujourd'hui, BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII n'accepteront plus de souscriptions directes de parts des FNB dissous ou du fonds dissous, respectivement. Les droits des porteurs de parts des FNB dissous et du fonds dissous d'échanger ou de racheter des parts des FNB dissous ou du fonds dissous prendront fin à la date de dissolution. Toutes les parts des FNB dissous et du fonds dissous détenues par les investisseurs après cette date feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution.

À la date de dissolution ou vers cette date, BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII convertiront le portefeuille de chaque FNB dissous et du fonds dissous en espèces, dans la mesure du possible. À la date de dissolution, le produit restant de chaque FNB dissous et du fonds dissous après le règlement des passifs et obligations sera distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs des FNB dissous et du fonds dissous, en fonction de la valeur liquidative par part du FNB dissous ou du fonds dissous.

BMO Gestion d'actifs inc. demandera que les parts de chacun des FNB dissous (ZBBB, ZEAT et ZGRN) soient volontairement radiées de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 15 juin 2026 ou vers cette date. Jusqu'à cette date et cette heure, les parts des FNB dissous continueront d'être cotées et négociées à la TSX.

BMOII demandera que les parts de série FNB du fonds BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (Cboe Canada : TOWR) soient volontairement radiées de la cote avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 15 juin 2026 ou vers cette date. Jusqu'à cette date et cette heure, les parts du fonds TOWR continueront d'être cotées et négociées sur Cboe Canada.

BMO Gestion d'actifs inc. et BMOII publieront chacune un communiqué de presse supplémentaire à la date de dissolution ou vers cette date confirmant les détails définitifs de chaque FNB dissous et du fonds dissous, respectivement. De plus amples détails sur les dissolutions seront envoyés par la poste aux détenteurs de parts inscrits des FNB dissous et du fonds dissous au moins 60 jours avant la date de dissolution.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter le site www.bmogam.com.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE Canada ») ou Frank Russell Company (« Russell ») (collectivement, les « concédants de licences ») ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion du FINB BMO obligations de sociétés notées BBB. Les parties concédantes ne font aucune prétention, prédiction ni déclaration, et ne donnent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, concernant i) les résultats attendus de l'utilisation du ou des indices FTSE Canada ou du ou des indices Russell, ii) les niveaux auxquels sont censés se situer les indices FTSE Canada ou les indices Russell à une heure donnée, un jour donné ou autrement, ou iii) la pertinence des indices FTSE Canada et/ou des indices Russell aux fins auxquelles ils sont utilisés dans le cadre du FNB mentionné aux présentes. Les indices FTSE Canada sont établis et calculés par FTSE Canada, et tous les droits d'auteur associés aux valeurs de l'indice et aux listes de ses composantes appartiennent à FTSE Canada. Les indices Russell sont calculés par Russell ou son mandataire. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. « RussellMD » est une marque de commerce de Frank Russell Company.

MSCI ne parraine et n'endosse pas le FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris mentionné dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ce FNB ou de tout indice sur lequel se fonde ce FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

Les placements dans les fonds d'investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc. une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement, un gestionnaire de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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