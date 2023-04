MONTRÉAL et CHICAGO, le 20 avril 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui la nomination de Darrel Hackett aux postes de chef de la direction, États-Unis de BMO Groupe financier, de président et chef de la direction de BMO Harris Bank N.A. et de chef de la direction de la société de portefeuille américaine de BMO, BMO Financial Corp (BFC). M. Hackett relèvera du chef de la direction, Darryl White, se joindra au comité de direction de la Banque et présidera le comité directeur, É.-U. Sa nomination prendra effet le 1er juin 2023.

Darrel Hackett (Groupe CNW/BMO Groupe Financier) David Casper (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

Entré à BMO en 2004, M. Hackett a occupé plusieurs postes de direction à BMO et dans la collectivité. Il a servi les clients de BMO en tant que chef des Services bancaires aux entreprises aux États-Unis, chef de l'équipe Distribution intégrée Amérique du Nord et, plus récemment, président de BMO Gestion de patrimoine, É.-U., à la tête d'une équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à l'échelle du pays.

« Le dévouement de Darrel pour la réussite de nos clients, son grand leadership communautaire et son engagement à l'égard de l'élimination des obstacles à l'inclusion seront des éléments clés à son poste de chef de la direction, É.-U pour que BMO continue de réussir aux États-Unis, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier. Darrel est un leader déterminé, très performant et axé sur les clients, et j'ai hâte de travailler avec lui dans le cadre de ses nouvelles fonctions, alors que l'équipe BMO continue d'innover sur le marché américain. »

La nomination de M. Hackett fait suite à l'annonce du départ à la retraite de Dave Casper, chef de la direction, États-Unis, BMO Groupe financier. Entré à BMO lors de l'acquisition par la Banque de Harris Bank en 1984, M. Casper a dirigé les Services bancaires aux grandes entreprises aux États-Unis de BMO depuis 2010, les Services bancaires aux grandes entreprises Amérique du Nord de BMO depuis 2015, et a occupé le poste de chef de la direction, États-Unis, depuis 2018.

« Le leadership de Dave a été essentiel à la croissance de BMO, en particulier aux États-Unis, alors que nous avons soutenu les ambitions de croissance de nos clients et contribué à bâtir une économie florissante dans les collectivités que nous servons, a poursuivi M. White. Son engagement à l'égard de Chicago, où se situe le Siège de direction de BMO aux États-Unis, est légendaire. Pendant que Dave dirigeait les activités des Services bancaires aux grandes entreprises, BMO est devenu l'un des cinq principaux prêteurs commerciaux en Amérique du Nord. Dave a aussi joué un rôle clé dans notre récente acquisition de Bank of the West. »

À la suite du départ à la retraite de M. Casper, le conseil d'administration de BFC a nommé M. Casper au poste de président du conseil d'administration. À l'été 2023, M. Casper succédera à John Rau, qui a servi avec distinction en tant que président du conseil d'administration depuis 2017 et en tant que membre du conseil d'administration depuis 2008.

« Nous sommes reconnaissants pour les conseils extraordinaires de John et le leadership exceptionnel dont il a fait preuve au cours de son mandat rempli avec brio au sein du conseil. Il est un élément essentiel du solide modèle de gouvernance de notre Banque aux États-Unis et j'ai hâte de voir Dave tirer parti de ses nombreuses années d'expérience à ce poste de président », a déclaré M. White.

« C'est un honneur de servir en tant que membre et président du conseil d'administration de BFC, a déclaré John Rau, président du conseil d'administration de BFC. C'est un véritable privilège de pouvoir travailler avec des professionnels aussi dévoués au sein du conseil d'administration et de la direction. Les compétences et le leadership de Dave conviendront parfaitement à la présidence », a conclu M. Rau.

Les notes biographiques de M. Hackett sont disponibles ici : Darrel Hackett (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

Internet : www.bmo.com Twitter : @BMOMedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327