MONTRÉAL, le 15 févr. 2023 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui la nomination de Nadim Hirji au poste de chef, BMO Entreprises. M. Hirji relèvera du chef de la direction, Darryl White, et se joindra au Comité de direction de la Banque. Sa nomination entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Nadim Hirji (Groupe CNW/BMO Groupe Financier) David Casper (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

« Dans toute l'Amérique du Nord, les conseillers en services bancaires aux grandes entreprises de BMO alimentent la croissance et la résilience des entreprises de nos clients, aidant notre économie à prospérer et notre clientèle à progresser vers ses objectifs, a déclaré M. White. Nadim est un leader animé par une raison d'être qui comprend parfaitement la puissance du lien entre la performance de BMO et les progrès que nous pouvons réaliser lorsque nous répondons aux besoins de nos clients. Son leadership a toujours été axé sur la réussite de nos clients et je suis très heureux qu'il accepte cette nouvelle occasion de les servir. »

Entré au service de BMO en 2003, M. Hirji a servi les clients dans tout BMO Entreprises, notamment à des postes de direction régionale en Ontario, dans le Canada atlantique et dans les Prairies. Avant d'être cochef de BMO Entreprises au Canada, il a occupé un poste de direction au sein de l'équipe Gestion globale des risques et du portefeuille de BMO, où il était responsable d'équipes dans toute l'Amérique du Nord.

Parallèlement à la nomination de M. Hirji, BMO a également annoncé que David Casper continuera d'occuper le poste de chef de la direction États-Unis de BMO Groupe financier et de siéger au Comité de direction de la Banque. M. Casper continuera de siéger au conseil d'administration de la société de portefeuille américaine de la Banque, BMO Financial Corporation, en plus d'assumer ses nombreux rôles de leader dans la collectivité aux États-Unis.

Les notes biographiques de M. Hirji et de M. Casper sont disponibles ici : Nadim Hirji et David Casper.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Internet : www.bmo.com Twitter : @BMOMedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : John Fenton, Toronto, [email protected] (416) 867-3996