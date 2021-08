Comprend des engagements pour accroître l'accès à des logements de qualité pour les communautés autochtones

Comprend des solutions de crédit, d'investissement et de souscription pour les commerces de détail, les entreprises et les grandes entreprises engagés dans le logement abordable

MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui un engagement de 12 milliards de dollars pour financer des logements abordables sur une période de dix ans à l'appui de l'aspiration de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à ce que tous les Canadiens aient une habitation qu'ils peuvent se payer et qui réponde à leurs besoins d'ici 2030.

L'engagement de BMO soutiendra les clients qui financent l'aménagement ou la rénovation de logements répondant aux définitions de logements abordables agréés dans les régions du Canada. Ce financement permettra aux clients d'acheter, de bâtir, de rénover et d'entretenir des logements abordables, des logements sociaux, des logements communautaires, des refuges et des logements pour les populations vulnérables.

« Nous sommes fiers d'appuyer la vision de la SCHL tout en nous alignant fortement sur la raison d'être de BMO qui consiste à faire une différence en consacrant 12 milliards de dollars à l'inclusion économique et sociale grâce au logement abordable, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale et coprésidente du Conseil de la durabilité, BMO Groupe financier. Investir dans le logement pour tous les Canadiens signifie éliminer les obstacles qui limitent l'accès à une vie meilleure à tant de gens. »

Une partie de l'engagement de BMO appuiera le financement de projets de logements abordables et d'infrastructures qui améliorent l'accès au logement et favorisent le développement économique des peuples autochtones, tant dans les réserves qu'à l'extérieur.

« Nous sommes vraiment ravis que BMO se joigne à nous dans nos efforts pour créer une nouvelle génération de logements au Canada. Un logement sûr et abordable est un besoin fondamental pour créer une société plus inclusive, a indiqué Romy Bowers, présidente et première dirigeante de la SCHL. Les gouvernements ne peuvent à eux seuls résoudre les problèmes de logement au Canada. Le secteur privé a également un rôle à jouer dans l'édification de collectivités fortes et dynamiques pour tous. J'espère que des engagements comme celui de BMO aujourd'hui inspireront davantage d'entreprises à nous aider à atteindre notre objectif d'accessibilité au logement pour tous ceux qui vivent au Canada. »

L'engagement de BMO sera géré par son équipe Finance durable, et les projets admissibles comprendront des solutions de crédit, d'investissement et de souscription pour les commerces de détail, les entreprises et les grandes entreprises engagés dans l'octroi et le financement de prêts hypothécaires multifamiliaux abordables, ainsi que le financement fourni à des projets de développement abordables par l'intermédiaire du partenariat de BMO avec Options for Homes et d'autres programmes.

Accroître l'accès à des logements abordables et de qualité cadre avec l'engagement de BMO à bâtir une société plus inclusive. Cet engagement de dix ans améliore l'accessibilité au logement au Canada et s'harmonise à la priorité qu'accorde la Banque aux logements abordables aux États-Unis grâce à un financement conforme à la loi Community Reinvestment Act qui comprend des investissements dans le développement communautaire, des prêts de développement communautaire et des prêts hypothécaires.

L'équipe Finance durable de BMO rassemble les capacités de toute la Banque afin de mobiliser du financement pour un avenir durable. Elle est chargée de mobiliser des capitaux et de fournir du financement aux clients qui recherchent des résultats durables, d'offrir des services-conseils et de gérer le Fonds d'investissement d'impact de BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de la SCHL

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

