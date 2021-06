BMO annonce un don de 100 000 $ à Naseeha pour soutenir la santé mentale à la suite de l'événement tragique survenu à London en Ontario

Le don intervient dans un contexte de demande croissante pour les services de santé mentale de Naseeha dans les communautés musulmanes

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il fera un don de 100 000 $ à Naseeha, un service d'assistance téléphonique en santé mentale, afin de soutenir les services de santé mentale destinés aux communautés musulmanes. Le don fait suite à la tragédie avec délit de fuite survenue à London en Ontario, le 6 juin, qui a coûté la vie à quatre membres d'une famille.

Naseeha est un organisme de bienfaisance enregistré basé à Mississauga qui offre un soutien entre pairs, des séances de thérapie en ligne et des services de santé mentale aux musulmans et aux non-musulmans. À la suite de la tragédie de London, la ligne d'assistance téléphonique en santé mentale de Naseeha connaît un afflux d'appels sans précédent et nécessite une expansion urgente.

Le soutien de BMO permettra à Naseeha d'embaucher deux conseillers, ce qui fera passer sa liste de conseillers permanents de six à huit, et d'augmenter sa capacité de bénévolat de 15 à 25. De plus, le don permettra à Naseeha d'étendre ses heures d'activité et de soutenir les membres de la communauté par appels téléphoniques et textos dans un plus grand nombre de langues.

« Au lendemain d'une tragédie, un effet d'entraînement bouleverse la vie des gens à travers le monde. Notre communauté vit un deuil profond et les conseillers de Naseeha ont été témoins de la douleur collective qu'elle éprouve, non seulement au Canada, mais dans le monde, a déploré Muhsin Kermalli, directeur général intérimaire, Naseeha. Nous avons une immense charge à porter pour assumer le poids de l'histoiree de ceux et celles dont la santé mentale est touchée par une telle tragédie, et nous sommes profondément reconnaissants envers BMO de nous aider à le faire. Nous sommes convaincus que ce financement nous permettra de répondre au besoin croissant de soutien en santé mentale de première ligne par le biais de la ligne téléphonique d'assistance, des textos, des séances de thérapie Web et des initiatives de sensibilisation. »

« La capacité de Naseeha à élargir son équipe et ses services pour fournir un soutien aux Canadiens musulmans qui ont été les plus durement touchés par cette tragédie est essentielle, de nombreux membres de la communauté ayant un besoin criant de soutien en santé mentale. À BMO, nous sommes tous inspirés par l'impact du travail de Naseeha et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour faire une différence dans nos collectivités », a déclaré Rick Jaques, président régional, Grand Ontario, BMO Banque de Montréal.

Naseeha propose des thérapies Web en français, anglais ourdou et arabe. Bien que destinés aux communautés musulmane, Naseeha offre ses services à tous, indépendamment de la religion, de la race, de l'origine ethnique, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la situation familiale, du statut social, du revenu, des capacités et de la santé physique et mentale.

Pour en savoir plus sur Naseeha, visitez le site https://naseeha.org (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Naseeha

Naseeha est bien plus qu'une ligne téléphonique d'assistance en santé mentale. Sept jours sur sept, de midi à minuit, Naseeha répond aux appels provenant de musulmans et de non-musulmans de partout dans le monde. Naseeha jette des ponts pour les personnes qui traversent les défis de la vie. Là où l'espoir est perdu, Naseeha s'y trouve. L'organisation fournit une zone sûre aux jeunes et aux personnes de tous âges, pour parler et obtenir l'aide dont ils ont besoin sur des sujets tels que la perte, le mariage et le divorce, la pornographie, les problèmes domestiques, l'intimidation, les relations, la religion, la drogue et l'alcool, et plus encore. Naseeha propose des centaines d'ateliers aux jeunes à travers l'Amérique du Nord, des séances de thérapie Web en français, anglais, ourdou et arabe, et offre un soutien quotidien en santé mentale par texto.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, [email protected], 514-877-8224