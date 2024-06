Rohit Sharma , joueur de cricket et icône culturelle internationale, est nommé ambassadeur de BMO pour le cricket à l'approche de la Coupe du monde masculine de cricket T20 du Conseil international du cricket (ICC).

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui un partenariat d'ambassadeur du cricket avec Rohit Sharma, joueur professionnel de cricket et icône culturelle internationale, à l'approche de la Coupe du monde masculine de cricket T20 2024 de l'ICC, qui aura lieu en juin, pour la première fois en Amérique du Nord et dans les Antilles.

Célébré par les admirateurs du monde entier, Rohit Sharma a accumulé de nombreuses récompenses et records dans tous les formats du sport. Les adeptes indiens et internationaux peuvent s'attendre à voir Rohit diriger l'Inde lors de la Coupe du monde masculine de cricket T20 de l'ICC de cette année.

« L'histoire de Rohit Sharma, faite d'ambition, de passion et de succès, est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde, y compris les fans qui viennent au Canada pour construire une nouvelle vie et améliorer leurs finances, a déclaré Sumit Sarkar, chef, Accroissement de la clientèle et segments, BMO. Le sport suscite un sens de la communauté et de l'objectif au-delà des frontières. Notre partenariat avec Rohit témoigne de la connexion mondiale du cricket et nous permet de rencontrer les nouveaux arrivants, où qu'ils en soient dans leur parcours financier, en les reliant à une partie de leurs origines dans leur nouveau foyer. »

« Tout au long de ma carrière, j'ai vu comment le cricket a uni et inspiré les adeptes à travers les cultures et les frontières. Partageant cette conviction, je suis heureux de m'associer à BMO et de jouer un rôle dans son engagement à aider les nouveaux venus à progresser, où qu'ils soient, a indiqué Rohit Sharma. Avec le soutien adéquat, j'ai toujours cru qu'il était possible de réaliser n'importe quel rêve en travaillant dur et en faisant preuve de détermination. En collaboration avec BMO, je me réjouis d'être une voix qui permet aux admirateurs de poursuivre et d'atteindre leurs objectifs personnels et financiers. »

Dans le cadre de ce partenariat avec BMO, Rohit apparaîtra dans des vidéos promotionnelles et des messages dans les médias sociaux afin d'inspirer les nouveaux arrivants au Canada à planifier leur nouveau parcours financier. Ce partenariat avec l'ambassadeur du cricket s'appuie sur l'engagement de BMO à offrir des services bancaires pratiques et numériques qui soutiennent les nouveaux arrivants au Canada tout au long de leur parcours et leur donnent les moyens d'améliorer leurs finances.

En 2023, le programme Nouveaux arrivants au Canada de BMO a été récompensé par le prix de la Meilleure utilisation de la technologie dans les Services bancaires aux particuliers décerné par Banking Tech Awards (en anglais), une organisation qui célèbre les développements clés et l'innovation dans les domaines des banques, de la finance et de la technologie. En novembre 2023, le programme d'ouverture de compte avant l'arrivée Nouveau commencementMD avec BMO a reçu le prix Prix Global Innovation Awards de BAI (BAI Global Innovation Award - en anglais) et le Prix d'innovation bancaire Qorus-Accenture (Qorus-Accenture Banking Innovation Award - en anglais), soulignant les efforts continus de BMO pour être à l'avant-garde des progrès dans le domaine des services bancaires numériques et reflétant la mission de la Banque d'offrir une expérience bancaire exceptionnelle au-delà des frontières.

Nouveaux départs simplifiés : BMO donne aux nouveaux arrivants les moyens d'améliorer leurs finances

Programme Nouveau commencement avec BMO : Le programme Nouveau commencement avec BMO offre aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais de premier ordre, y compris des comptes de chèques et d'épargne, des options hypothécaires sur mesure, un accès à une carte de crédit sans antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière.





Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux nouveaux arrivants au Canada les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/nouveaux-arrivants.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

