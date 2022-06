M. Agrawal, un cadre chevronné possédant de l'expérience en gestion globale des risques, se joint à BMO après avoir travaillé à Citigroup, où il occupait le poste de chef de la gestion des risques pour Citibank, N.A. et chef de la gestion globale des risques climatiques depuis 2021. Il s'est joint à Citigroup en 2002, où il a notamment occupé les postes de chef de l'exploitation de Citibank, N.A., de chef de la gestion des risques pour l'Asie-Pacifique et de chef des stratégies d'entreprise.

« Je suis ravi d'accueillir Piyush à BMO, et nous sommes emballés qu'il se joigne à notre équipe Gestion des risques chef de file, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. J'ai été particulièrement impressionné par son sens des affaires, son orientation clientèle et son expérience en matière de réglementation, ainsi que par ses vastes capacités en gestion des risques et son expertise quant aux facteurs ESG et aux changements climatiques. Il est reconnu pour sa curiosité et son intérêt pour l'apprentissage continu, et pour avoir formé des équipes très performantes. Ces comportements sont essentiels à une solide fonction de gestion des risques et au cœur de la culture de BMO. »

M. Cronin s'est joint à BMO en 1993 et a occupé d'importants postes de direction au sein de BMO Marchés des capitaux, notamment ceux de chef, Produits de négociation, de chef de l'exploitation, et de chef de la direction et chef de groupe d'exploitation. Il a ensuite été nommé chef de la gestion des risques de BMO Groupe financier en 2018. M. Cronin a aussi siégé au conseil consultatif de la Ivey Business School de l'Université Western, ainsi qu'au conseil d'administration de la Fondation Boursiers Loran. Il a également déjà été président sectoriel du Cabinet des grands donateurs du United Way de la région Toronto et York, ainsi que de la campagne BMO Générosité.

« Tout au long de sa carrière, Pat a eu un impact considérable dans toute la Banque, a poursuivi M. White. Il a dirigé avec expertise les mesures que nous avons prises en réponse à la COVID-19 et notre fonction de gestion des risques tout au long de la pandémie et dans l'environnement de crédit et le marché complexes qui ont marqué les 24 derniers mois. Pat est un conseiller de confiance et l'un des meilleurs banquiers avec qui j'ai travaillé. Il a également fait preuve d'un véritable engagement à l'égard des collectivités que nous servons, contribuant à faire une différence pour un grand nombre de personnes. Je considère que c'est un privilège d'avoir répondu aux attentes de nos parties prenantes à ses côtés pendant des décennies. »

