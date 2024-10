Au total, dix bourses de 10 000 $ ont été accordées pour aider les entreprises détenues par des femmes à améliorer leurs finances.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ - BMO, en collaboration avec Deloitte Canada, a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires de 2024 de son programme de bourse BMO rend hommage aux femmes. Pour la quatrième année consécutive, BMO a accordé des bourses de 100 000 $ à dix entreprises canadiennes appartenant à des femmes, leur permettant ainsi d'améliorer leurs affaires.

« Les entreprises détenues par des femmes continuent de faire évoluer leur secteur d'activité et BMO s'est engagé à les aider à progresser, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO, et dirigeante promotrice de BMO pour Elles. En soutenant les entreprises appartenant à des femmes, nous favorisons la croissance économique, l'innovation et les initiatives durables. Chacune de ces impressionnantes bénéficiaires a fait preuve d'un engagement à stimuler l'impact économique et à contribuer à l'essor de leur communauté. »

« Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes offre un financement essentiel aux femmes entrepreneures du Canada et des États-Unis et aide d'incroyables entreprises appartenant à des femmes à prendre courageusement des risques, à alimenter des entreprises prospères et à stimuler l'innovation et la productivité, a poursuivi Emmy Babalola, associée, Deloitte Canada. Je suis vraiment touchée par le courage et la détermination de ces femmes, qui relèvent la barre vers de nouveaux sommets. Félicitations à toutes les participantes et finalistes de ce programme extraordinaire! »

Les bénéficiaires du programme BMO rend hommage aux femmes sont les suivantes :

Chaque bénéficiaire d'une bourse recevra 10 000 $, profitera du soutien d'un conseiller, Services bancaires aux entreprises de BMO et recevra une invitation à participer à un sommet à Toronto. Ce sommet permettra aux bénéficiaires de rencontrer des dirigeants et des partenaires de BMO et d'avoir accès à des ressources supplémentaires sur mesure pour soutenir l'amélioration financière de leur entreprise.

Inspiré par la raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et par l'engagement de la Banque à doubler le soutien aux entreprises appartenant à des femmes, le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes a été créé en 2020. À ce jour, le programme a soutenu 56 entreprises détenues par des femmes en Amérique du Nord, offrant plus de 500 000 $ aux bénéficiaires du programme, et a mis les femmes en contact avec des conseillers d'affaires et un réseau professionnel dynamique.

BMO s'engage depuis longtemps à éliminer les obstacles afin de donner aux femmes le pouvoir d'agir, de promouvoir leur croissance et de favoriser l'inclusion en répondant à leurs besoins uniques. Voici quelques initiatives dignes de mention :

Un engagement à augmenter le nombre d'entreprises détenues par des femmes soutenues sur le territoire desservi par la Banque au Canada. En date de 2023, BMO a soutenu plus de 146 000 entreprises détenues par des femmes au Canada, avec plus de 10 milliards de dollars en prêts.

BMO a créé des programmes destinés aux clientes, dont BMO pour Elles , qui se concentrent sur la parité des sexes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier.

, qui se concentrent sur la parité des sexes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier. Un partenariat avec 1871, qui a permis de développer le programme WMNfintech . En tant que plus grand incubateur d'entreprises du secteur des technologies financières à but non lucratif d'Amérique du Nord axé sur les entreprises en démarrage fondées et dirigées par des femmes, WMNfintech est un catalyseur de changement, aidant les femmes entrepreneures à stimuler l'innovation et à avoir un impact tangible sur les services financiers.

. En tant que plus grand incubateur d'entreprises du secteur des technologies financières à but non lucratif d'Amérique du Nord axé sur les entreprises en démarrage fondées et dirigées par des femmes, est un catalyseur de changement, aidant les femmes entrepreneures à stimuler l'innovation et à avoir un impact tangible sur les services financiers. Nous soutenons fièrement le Carol Shields Prize for Fiction, le plus important prix littéraire en langue anglaise dans le monde destiné aux femmes et aux écrivains non binaires. Le prix célèbre la créativité et l'excellence dans le domaine de la fiction au Canada et aux États-Unis, tout en visant à lutter contre les inégalités dans la culture relative à la révision littéraire, à la lecture et à la remise de prix.

Pour plus d'informations sur le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, consultez bmopourelles.com et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #BMOPourElles.

À propos de BMO pour Elles

Officiellement lancé en 2016, le programme BMO rend hommage aux femmes vise à renforcer l'autonomie des femmes d'affaires grâce à des ressources adaptées, au développement de la conscience communautaire et à un meilleur accès au capital. En plus du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, ce programme supervise un groupe national de défenseurs - des directeurs, Gestion relationnelle, Services bancaires aux grandes entreprises, Services bancaires aux entreprises, formés et engagés à travailler avec les femmes propriétaires d'entreprise et les entrepreneures. Cette équipe est renforcée par des partenariats avec des organisations clés telles que la Women Presidents Organization, GroYourBiz, Women Business Enterprises et Women Get On Board.

