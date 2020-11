MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Pour souligner la Journée de l'entrepreneuriat féminin, BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui les dix lauréates de son programme de bourse de 100 000 $. Dans la foulée de l'engagement de longue date de la Banque à favoriser l'avancement des femmes, le nouveau programme de bourse célèbre l'innovation et la résilience des femmes propriétaires d'entreprises canadiennes pendant la pandémie.

Pour faciliter le processus de sélection des bénéficiaires des bourses, BMO a collaboré avec des partenaires stratégiques clés afin d'établir un comité consultatif et un jury composé de leaders de GroYourBiz, de la Women Presidents' Organization (WPO), de Women Get On Board, du Women Business Enterprises Canada Council (WBE Canada), du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et de Deloitte.

Chaque entreprise recevra 10 000 $ et pourra bénéficier d'un soutien continu par l'intermédiaire de l'un des partenaires de la Banque, y compris une adhésion d'un an à un groupe consultatif de pairs pour les femmes propriétaires d'entreprises et une certification d'un an auprès de WBE Canada.

Les lauréates des bourses BMO rend hommage aux femmes 2020 sont :

Ayanna Lee Rivears, Socacize Fitness: Socacize Fitness combine de façon créative les techniques de danse des Caraïbes et de l'Afrique à des mouvements de conditionnement physique efficaces.

Socacize Fitness combine de façon créative les techniques de danse des Caraïbes et de l'Afrique à des mouvements de conditionnement physique efficaces. D r Irit Van-Ham et D r Monika Yazdanian , ToeFX Inc.: Fondée par deux scientifiques, ToeFX est motivée par l'innovation et a pour vision d'offrir les traitements de soins des pieds les plus efficaces au monde.

Fondée par deux scientifiques, ToeFX est motivée par l'innovation et a pour vision d'offrir les traitements de soins des pieds les plus efficaces au monde. Kim Knight et Shanelle McKenzie , The Villij: The Villij crée une communauté inclusive, accessible et enrichissante où les femmes de couleur peuvent tisser des liens, guérir et s'épanouir. L'établissement propose des services de santé et de bien-être, notamment du yoga, de la méditation, des clubs de marche, des conversations et des ateliers.

The Villij crée une communauté inclusive, accessible et enrichissante où les femmes de couleur peuvent tisser des liens, guérir et s'épanouir. L'établissement propose des services de santé et de bien-être, notamment du yoga, de la méditation, des clubs de marche, des conversations et des ateliers. Meghan Peters et Kristin Verbeek , Lathered Cleaning Company Inc.: Fondée en 2013, Lathered Cleaning utilise uniquement des produits de nettoyage naturels et se consacre à redonner du temps, efficacement et en toute sécurité, à d'autres personnes occupées.

Fondée en 2013, Lathered Cleaning utilise uniquement des produits de nettoyage naturels et se consacre à redonner du temps, efficacement et en toute sécurité, à d'autres personnes occupées. Pam Fanjoy , Fan/Joy: La passion culinaire de la chef Pam l'a amenée à créer une gamme de plats gastronomiques préparés à emporter, des programmes culinaires et de compétences de vie de chef junior et un café et un marché gérés par des jeunes pour contribuer à améliorer le bien-être physique, mental et spirituel des jeunes et des familles locales.

La passion culinaire de la chef Pam l'a amenée à créer une gamme de plats gastronomiques préparés à emporter, des programmes culinaires et de compétences de vie de chef junior et un café et un marché gérés par des jeunes pour contribuer à améliorer le bien-être physique, mental et spirituel des jeunes et des familles locales. Pooja Rao , got BALLZ Inc.: Ayant pour but d'offrir des produits de haute qualité fabriqués avec le plus grand soin à partir d'ingrédients d'origine locale, got BALLZ réinvente les collations et les aliments que nous aimons en leur conférant une touche santé.

Ayant pour but d'offrir des produits de haute qualité fabriqués avec le plus grand soin à partir d'ingrédients d'origine locale, got BALLZ réinvente les collations et les aliments que nous aimons en leur conférant une touche santé. Pooja Viswanathan , Braze Mobility Inc.: Braze Mobility a développé le premier système de surveillance des angles morts pour fauteuils roulants au monde, qui détecte automatiquement les obstacles et envoie des alertes multimodales (signalement visuel, vibrations ou rétroaction audio) au conducteur.

Braze Mobility a développé le premier système de surveillance des angles morts pour fauteuils roulants au monde, qui détecte automatiquement les obstacles et envoie des alertes multimodales (signalement visuel, vibrations ou rétroaction audio) au conducteur. Rebecca Taylor , Ready to go Foods Inc.: Passionnée par la cuisine et les saveurs des Caraïbes, l'équipe de Ready to go Foods permet à ceux qui ont un style de vie chargé de savourer des repas sains aux saveurs caribéennes dans le confort de leur foyer.

Passionnée par la cuisine et les saveurs des Caraïbes, l'équipe de Ready to go Foods permet à ceux qui ont un style de vie chargé de savourer des repas sains aux saveurs caribéennes dans le confort de leur foyer. Robyn Ledoux , A Touch of Health: Lancée en 2009, A Touch of Health a débuté comme simple clinique de massothérapie dotée d'une seule massothérapeute. Depuis lors, l'entreprise a grandi pour employer 10 personnes et s'est diversifiée pour inclure un bistro d'alimentation saine, A Taste of Health.

Lancée en 2009, A Touch of Health a débuté comme simple clinique de massothérapie dotée d'une seule massothérapeute. Depuis lors, l'entreprise a grandi pour employer 10 personnes et s'est diversifiée pour inclure un bistro d'alimentation saine, A Taste of Health. Shehreen Zaman, Math Project: Math Project offre aux élèves et étudiants la possibilité de renforcer leurs compétences en mathématiques grâce à des sessions interactives sur place et en ligne animées par une équipe de tuteurs qualifiés.

« Une grande partie du soutien à l'avancement des femmes consiste à célébrer les contributions des femmes leaders, entrepreneures et mentores dans les collectivités locales, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Nous sommes fiers de reconnaître ces femmes et leur capacité d'innover dans leur entreprise et de persévérer pendant cette période difficile. Félicitations aux lauréates de cette année pour toutes leurs réalisations. »

Depuis sa création en 2012, BMO rend hommage aux femmes a mis à l'honneur plus de 180 femmes dans des collectivités du Canada et des États-Unis. En plus du nouveau programme de bourse, BMO a élaboré des programmes et investi dans des solutions pour soutenir les femmes entrepreneures. La Banque s'est engagée à mettre trois milliards de dollars en capital à la disposition des entreprises appartenant à des femmes à travers le Canada sur trois ans, a intégré des programmes d'approvisionnement axés sur la diversité et a créé un nouveau répertoire des entreprises détenues par des femmes.

« Ces femmes, qui ont manifestement fait preuve d'un dynamisme et d'une résilience sans faille tout au long de cette dernière année, sont essentielles non seulement à notre économie, mais aussi à l'avenir du Canada. Leurs réalisations ne peuvent être surestimées, a rappelé Linda Blair, associée directrice, Ontario, chez Deloitte Canada. Deloitte est fier d'aider BMO à reconnaître la valeur de ces entrepreneures, à louer leur réussite et à les aider à prospérer à chaque étape de leur parcours. »

Pour en savoir plus sur leslauréates des bourses et sur BMO rend hommage aux femmes, visitez bmopourelles.com et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #BMOPourElles.

